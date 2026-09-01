Rock in Rio 2026: saiba como será o esquema de segurança e transporte para os dias de festival

Festival, que vai de 4 a 7 e de 11 a 13 de setembro, deve atrair cerca de 100 mil pessoas por dia para a Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na zona oeste

O Rio de Janeiro contará com uma megaoperação da Prefeitura e do Governo do Estado para atender ao público do Rock in Rio 2026. O festival, que vai de 4 a 7 e de 11 a 13 de setembro, deve atrair cerca de 100 mil pessoas por dia para a Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na zona oeste.

Estão previstos esquemas especiais de segurança, saúde, monitoramento eletrônico, trânsito e transporte para os cariocas e visitantes que participarão do evento.

O esquema de segurança contará com mais de 7.000 homens, incluindo 4.500 policiais militares, e um centro de controle aéreo para monitorar drones, segundo informou o governo nesta sexta-feira (28).

Entre as outras medidas anunciadas, também foi divulgado que 725 policiais civis atuarão na Cidade do Rock, cujos arredores contarão com 16 pontos de bloqueio para restringir o acesso a áreas próximas ao evento apenas a pessoas autorizadas.

Além disso, o festival ainda contará com agentes da Polícia Civil especializados em furtos de celulares. Estão previstos também seis pontos de atendimento ao público, onde será possível registrar boletins de ocorrência.

“Quanto ao centro aéreo, a ideia é identificar operadores de aeronaves não autorizadas”, explicou o secretário de Segurança Pública, Victor Santos. Segundo ele, é comum que drones recreativos sejam utilizados em eventos do tipo.

Transporte público

A orientação é que tanto os moradores da cidade quanto os turistas priorizem o deslocamento por meio do BRT – que terá um serviço especial para o evento e fará integração com outros meios de transporte da cidade, como metrô, trem e VLT. De acordo com a prefeitura, o transporte público é a forma mais segura e rápida de chegar ao Rock in Rio.

“Recomendamos que deem preferência ao BRT, que é a maneira mais rápida de chegar à Cidade do Rock”, afirmou a presidente da CET-Rio, Marize da Silva Queiróz Ribeiro. “Para quem não vai ao Rock in Rio, a sugestão é evitar o local. Se for inevitável, o motorista deve ir pela Avenida das Américas ou pela orla, na Lúcio Costa, ou ainda pegar o eixo Norte/Sul, que é a Avenida Ayrton Senna.”

O esquema especial de trânsito é semelhante ao adotado nas edições anteriores. Nos dias de shows, a partir das 14h (e até as 5h do dia seguinte) serão feitas interdições de trânsito no entorno da Cidade do Rock. Os moradores da região estão cadastrados desde julho e só eles poderão acessar o perímetro bloqueado. O estacionamento nessas áreas também está proibido e a fiscalização será feita por agentes de trânsito e câmeras. Por isso, não se recomenda ir de carro.

A operação especial do BRT valerá para os sete dias do festival. O bilhete custará R$ 29 (ida e volta) e a compra será feita exclusivamente pelo site do Jaé (jae.com.br). Serão criados três serviços especiais para o evento, operados por ônibus da Mobi Rio, que farão ligações diretas até a Cidade do Rock pelos corredores exclusivos do BRT.

“O transporte de passageiros para o Rock in Rio através do BRT já é uma parceria antiga e consolidada. Estamos preparados para transportar de 35 mil a 40 mil pessoas por dia, sendo que 60% desse público historicamente vem de metrô, notadamente através da estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, zona sudoeste”, explicou a presidente da Mobi Rio, Claudia Secin. “Como nas outras edições, estamos oferecendo um serviço especial, que é o BRT Expresso Rock in Rio, em todos os dias do festival, fazendo ligação direta (da estação Jardim Oceânico do Metrô) com a Cidade do Rock.”

Segundo o gerente de planejamento operacional do MetrôRio, Marcelo Mancini, o metrô vai funcionar 24h durante os dias do evento, com uma operação especial de conexão com o BRT através da estação Jardim Oceânico. A operação especial começa na próxima sexta, dia 4, às 5h, e vai até as 23h59 de terça, dia 8. Para o segundo fim de semana do evento, a operação recomeça na sexta-feira seguinte, dia 11, às 5h, e vai até as 23h59 da segunda-feira, 14, com embarque e desembarque 24h na estação Jardim Oceânico. Durante a madrugada, as demais estações estarão abertas somente para desembarque.

No caso do Metrô, será cobrada a tarifa normal (R$ 7,90), também por meio do Jaé, Riocard ou pagamento por aproximação direto nas catracas. A recomendação da Prefeitura é recarregar o Jaé antecipadamente com as tarifas do metrô e a tarifa especial do BRT, perfazendo um total de R$ 44,80.

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) também terá operação especial durante os dias de Rock in Rio para facilitar o deslocamento de cariocas e turistas após os shows. A Linha 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont) funcionará 24 horas nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, com um serviço expresso entre 23h e 5h.

A tarifa do VLT Carioca é de R$ 5. O pagamento pode ser realizado com o cartão digital Jaé, disponível no aplicativo, ou com o cartão físico, adquirido nas máquinas de autoatendimento instaladas no Terminal Gentileza, nas paradas e estações.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) montou um esquema especial para os sete dias de Rock in Rio 2026, na Zona Sudoeste da cidade, e contará com emprego de 478 agentes na região em ações de ordenamento urbano, além de promover a orientação dos cariocas e turistas que vão ao festival.

A operação vai contar com o apoio de 47 viaturas, entre carros e motos, além de 5 reboques. As equipes também atuarão com foco na fiscalização de ambulantes, especialmente para coibir a venda de garrafas de vidro e alimentos sem procedência comprovada, fiscalização de transporte complementar e remoção de veículos estacionados irregularmente.

“Teremos reforços em todas as portas de entrada da cidade, ou seja, aeroportos e rodoviárias; e também nas principais estações de metrô, VLT e BRT”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior. “Foi feito um planejamento da Secretaria de Ordem Pública junto com os órgãos de segurança do governo do Estado para dar segurança e ordem a esses pontos.”

A operação especial da Guarda Municipal (GM-Rio) vai de 1 a 18 setembro. O efetivo total empregado, nesses 18 dias, em todas as áreas estratégicas que englobam a operação será de 4.708 guardas municipais. Durante o Rock in Rio, a GM-Rio intensificará as ações voltadas para a mobilidade urbana no entorno da Cidade do Rock, atuando na operação de bloqueios viários, fiscalização e monitoramento do trânsito e também na orientação da travessia de pedestres, priorizando a segurança viária.

Além do entorno da Cidade do Rock, a operação também vai cobrir os principais terminais de transporte de acesso às instalações do evento, como os Terminais Alvorada e Jardim Oceânico. As equipes vão atuar na região do evento e nos principais pontos de entrada da cidade, como a Rodoviária do Rio, os aeroportos e o Píer Mauá; e de patrulhamento preventivo nos principais pontos turísticos.

Toda a atividade coordenada dos órgãos da Prefeitura na região do Parque Olímpico será monitorada em tempo real pelo Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio) durante a realização do Rock in Rio. Ao todo, 800 câmeras acompanharão o deslocamento de público pelas vias na região do evento (Barra Olímpica, Curicica, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes), os pontos de bloqueio de trânsito e os locais de embarque e desembarque do BRT.

O COR-Rio orienta os cariocas e visitantes a acompanharem por meio das redes sociais (@operacoesrio), do canal de notícias do Centro de Operações no WhatsApp ou no aplicativo COR.Rio as informações em tempo real sobre as condições de tráfego, a situação dos transportes e a previsão do tempo no Rio. Além disso, painéis digitais instalados em mobiliários urbanos, transporte público, aeroportos, edifícios comerciais e shoppings ao longo do trajeto informarão o público sobre as restrições de trânsito programadas para o dia do evento.

Atendimento médico

A Cidade do Rock terá seis postos médicos sob responsabilidade da organização do evento, com 16 ambulâncias para eventuais remoções. A Central Municipal de Regulação, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atuará junto com a coordenação médica do evento para ordenar transferências de pacientes com quadros mais complexos que precisem de assistência na rede pública de saúde.

O Hospital Municipal Lourenço Jorge e o CER Barra serão as unidades de referência e receberão reforço nos plantões para atender a eventual demanda. Nas duas semanas do Rock in Rio, a SMS fará, de quinta-feira a sábado, um novo reforço das ações de vacinação contra o sarampo nas portas de entrada da cidade (aeroportos e rodoviária) e locais com grande concentração de pessoas, como orla de Copacabana, Urca (próximo à estação do bondinho), e Terminal Jardim Oceânico, entre outros pontos.

A Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados (SPM-Rio) terá equipes especializadas trabalhando no festival. São 65 profissionais por dia, entre psicólogas, assistentes sociais, advogadas, mobilizadores, coordenadores e apoio. A equipe estará distribuída pelo espaço do evento, garantindo presença ativa durante toda a operação e preparada para acolher mulheres que estejam passando por situações de assédio e/ou violência, oferecendo orientação e encaminhamento emergencial.