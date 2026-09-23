Corpo de Rick Sollo será velado e enterrado em Sorocaba nesta quinta-feira

Cantor da dupla Rick e Renner morreu com outras quatro pessoas em queda de helicóptero em Santa Catarina

Segundo a assessoria da dupla, o corpo de Rick será transportado até Sorocaba por táxi aéreo. O velório será realizado para familiares e amigos. Até o momento, não foram divulgados o local nem os horários da cerimônia e do enterro.

O corpo do cantor Rick Sollo, da dupla sertaneja Rick e Renner, será velado e enterrado em Sorocaba, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (24). O artista foi uma das cinco vítimas da queda de um helicóptero na Serra de Santa Catarina nesta semana.

Os corpos das vítimas foram resgatados no fim da tarde de terça-feira (22) e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis. A liberação para os procedimentos de velório e sepultamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (23).

Segundo a assessoria da dupla, o corpo de Rick será transportado até Sorocaba por táxi aéreo. O velório será realizado para familiares e amigos. Até o momento, não foram divulgados o local nem os horários da cerimônia e do enterro.

Acidente em Santa Catarina

O helicóptero que transportava Rick e outras quatro pessoas desapareceu na segunda-feira (21), após decolar de Porto Belo com destino a São Joaquim, em Santa Catarina.

As buscas atravessaram a madrugada e mobilizaram cerca de 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de dez viaturas, drones equipados com tecnologia de identificação térmica e a aeronave Arcanjo 03. Os destroços foram localizados por volta do meio-dia de terça-feira. Nenhum dos cinco ocupantes sobreviveu ao acidente. Os corpos foram retirados da região até o fim da tarde e levados ao IML da capital catarinense.

Mortes em acidentes com helicópteros

A tragédia que matou Rick elevou para 19 o número de mortes em acidentes envolvendo helicópteros no Brasil neste ano. Levantamento da Jovem Pan, feito com base nos registros da Flight Safety Foundation, aponta cinco ocorrências fatais desde janeiro.

O primeiro caso ocorreu em 17 de janeiro, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, quando um helicóptero caiu em uma área de mata e deixou três mortos.

Em 21 de maio, uma queda nas proximidades de Pomerode, em Santa Catarina, provocou uma morte. O acidente mais letal até então ocorreu em 14 de junho, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio, quando dois helicópteros colidiram no ar e caíram no pátio de uma concessionária na Avenida das Américas. As seis pessoas que estavam nas duas aeronaves morreram.

Menos de dois meses depois, em 8 de agosto, quatro pessoas morreram na queda de outro helicóptero nas proximidades da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, também no Rio. Entre as vítimas estavam três turistas colombianas da mesma família. Com as cinco mortes registradas nesta semana em Santa Catarina, o total chegou a 19 vítimas em cinco acidentes fatais com helicópteros no país em 2026.