‘Angry Birds 3 – O Filme’ ganha novo trailer e revela aventura em família

Animação chega aos cinemas brasileiros em janeiro de 2027 e marca o retorno de Red, Chuck e companhia em uma nova missão

A Paramount Pictures divulgou nesta quarta-feira (4) o novo trailer oficial de ‘Angry Birds 3 – O Filme’, que apresenta os próximos desafios de Red e seus amigos. Depois de salvar a Ilha dos Pássaros pela segunda vez, o protagonista terá de enfrentar uma nova ameaça, desta vez com a família no centro da aventura.

Acostumado à tranquilidade de uma vida ao lado dos amigos e familiares, Red vê sua rotina ser interrompida quando um novo perigo ameaça destruir o lar do grupo. A partir daí, os personagens embarcam em mais uma missão, que promete misturar ação, humor e momentos emocionantes.

O trailer também apresenta a música inédita ‘Sun Showers’, interpretada por Jisoo, integrante do grupo sul-coreano Blackpink.

Na versão brasileira, Marcelo Adnet retorna à dublagem de Red, enquanto Fábio Porchat volta a emprestar sua voz ao irreverente Chuck. A novidade no elenco é Julia Faria, que estreia na franquia como a excêntrica professora Sheila Pernalta.

Com ritmo acelerado e o humor característico da franquia, o terceiro longa aposta em uma aventura para toda a família e promete ampliar o universo dos personagens que conquistaram o público nos cinemas.

‘Angry Birds 3 – O Filme’ estreia em 1º de janeiro de 2027 nos cinemas brasileiros, com distribuição da Paramount Pictures.