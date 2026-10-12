Atriz de ‘Legalmente Loira’ é presa após tentar abrir porta de avião e agredir comissárias
A atriz Selma Blair, de 54 anos, foi presa no domingo (11) depois de tentar abrir a porta de um avião em movimento e agredir duas comissárias, segundo autoridades. Uma delas precisou ser hospitalizada. O episódio aconteceu quando a artista fazia um voo da Delta Air Lines de Los Angeles com destino ao Aeroporto Internacional JFK, em Nova York, e o avião estava estacionado no portão de embarque
Segundo a Autoridade Portuária, a atriz também precisou ser levada a um hospital para receber atendimentos médicos.
Um assessor de Selma Blair afirmou, sem entrar em detalhes, que o comportamento agressivo da atriz foi desencadeado por “uma emergência médica”, mas que ela já se encontra em condição estável. Em 2018, Selma foi diagnosticada com esclerose múltipla, e compartilha a sua rotina contra os efeitos da doença com o público.
Ano passado, ela chegou a declarar que estava em um tratamento que diminuía a intensidade dos sintomas da doença. No entanto, não há informações se a confusão aconteceu em razão da esclerose múltipla. O FBI, responsável por investigar todas as agressões ocorridas a bordo de aeronaves, se recusou a divulgar detalhes do caso.
“Ontem, fomos informados por nossos parceiros do Departamento de Polícia da Autoridade Portuária sobre uma possível agressão a bordo de um voo que chegou ao JFK”, disse Sydney Kleinmann, porta-voz do escritório do FBI em Nova York.
“De acordo com a política de longa data do Departamento de Justiça, não comentamos investigações em andamento”, acrescentou
Aos 54 anos, Selma Blair já participou de filmes como Segundas Intenções, Legalmente Loira, Hellboy e Pânico 2. No ano passado, ao afirmar que os sintomas da esclerose múltipla estavam mais amenos, a atriz também disse que fazia planos para retomar a carreira diante das câmeras. (COM AP)
Assuntos
continue lendo
- Tem algo assustador escondido no oceano: por que você precisa assistir a Profundezas, nova série da Netflix Victória Xavier · há 3 dias
- Ben Affleck vive o pior pesadelo de um pai em Sobrevivência, novo suspense da Netflix Victória Xavier · há 4 dias
- ‘Guerra’: Dominic West e James McArdle revelam bastidores da nova série da HBO Max Victória Xavier · há 5 dias
- Carrie de Mike Flanagan mistura atualidade com sobrenatural e acerta o tom Victória Xavier · há 6 dias