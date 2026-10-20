HBO Max está confirmada na CCXP26 e aumenta expectativa por grandes novidades

Streaming retorna ao maior evento geek do Brasil com franquias de peso, mas ainda mantém em segredo quais produções estarão presentes

HBO Max está oficialmente confirmada na edição deste ano do evento, que acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, em São Paulo

A CCXP26 acaba de ganhar mais uma gigante do entretenimento. A HBO Max está oficialmente confirmada na edição deste ano do evento, que acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, em São Paulo.

O retorno da plataforma aumenta a expectativa dos fãs, principalmente por conta do enorme catálogo de produções que podem ganhar espaço durante o evebto.

Por enquanto, a HBO Max ainda não revelou quais serão os painéis, convidados, ativações ou produções que levará para a CCXP26. Ou seja: qualquer participação de elenco, trailer inédito ou anúncio especial ainda é apenas especulação.

E motivos para os fãs ficarem de olho não faltam. Entre os próximos grandes lançamentos da plataforma estão a nova série de Harry Potter, a terceira temporada de The Last of Us e a segunda temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, derivada do universo de Game of Thrones.

Aliás, “O Cavaleiro dos Sete Reinos” pode ser um dos grandes assuntos da edição. A segunda temporada está prevista para 2027 e a proximidade com a CCXP pode transformar o evento em uma oportunidade perfeita para apresentar novidades da produção, embora nada tenha sido confirmado oficialmente até o momento.

A nova versão de Harry Potter, por outro lado, também aparece como uma forte candidata a chamar atenção no evento. A série promete recontar a história dos livros de J.K. Rowling em um novo formato, com um elenco completamente renovado.

A HBO Max já marcou presença na CCXP anterior com conteúdos de peso e, agora, retorna para mais uma edição em um momento particularmente movimentado para suas principais franquias.

Com a confirmação do streaming, a CCXP26 vai ganhando cada vez mais força como um dos principais encontros entre fãs e grandes estúdios. E, considerando a quantidade de produções aguardadas pela plataforma, fica a pergunta: o que a HBO Max está preparando para surpreender o público em dezembro?