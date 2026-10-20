HBO Max está confirmada na CCXP26 e aumenta expectativa por grandes novidades
A CCXP26 acaba de ganhar mais uma gigante do entretenimento. A HBO Max está oficialmente confirmada na edição deste ano do evento, que acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, em São Paulo.
O retorno da plataforma aumenta a expectativa dos fãs, principalmente por conta do enorme catálogo de produções que podem ganhar espaço durante o evebto.
Por enquanto, a HBO Max ainda não revelou quais serão os painéis, convidados, ativações ou produções que levará para a CCXP26. Ou seja: qualquer participação de elenco, trailer inédito ou anúncio especial ainda é apenas especulação.
E motivos para os fãs ficarem de olho não faltam. Entre os próximos grandes lançamentos da plataforma estão a nova série de Harry Potter, a terceira temporada de The Last of Us e a segunda temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos, derivada do universo de Game of Thrones.
Aliás, “O Cavaleiro dos Sete Reinos” pode ser um dos grandes assuntos da edição. A segunda temporada está prevista para 2027 e a proximidade com a CCXP pode transformar o evento em uma oportunidade perfeita para apresentar novidades da produção, embora nada tenha sido confirmado oficialmente até o momento.
A nova versão de Harry Potter, por outro lado, também aparece como uma forte candidata a chamar atenção no evento. A série promete recontar a história dos livros de J.K. Rowling em um novo formato, com um elenco completamente renovado.
A HBO Max já marcou presença na CCXP anterior com conteúdos de peso e, agora, retorna para mais uma edição em um momento particularmente movimentado para suas principais franquias.
Com a confirmação do streaming, a CCXP26 vai ganhando cada vez mais força como um dos principais encontros entre fãs e grandes estúdios. E, considerando a quantidade de produções aguardadas pela plataforma, fica a pergunta: o que a HBO Max está preparando para surpreender o público em dezembro?
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