Nárnia: novo trailer revela a origem do mundo mágico em filme de Greta Gerwig

Com Daniel Craig, Emma Mackey e Meryl Streep no elenco, “Nárnia: O Sobrinho do Mago” adapta a obra que explica como surgiu o universo fantástico de C. S. Lewis

A magia está de volta! A Netflix divulgou o primeiro trailer de “Nárnia: O Sobrinho do Mago”, novo filme dirigido por Greta Gerwig, cineasta responsável por “Barbie” e “Adoráveis Mulheres”. A prévia apresenta uma aventura inédita nas telonas e promete levar o público de volta ao universo fantástico de C. S. Lewis para descobrir como tudo começou.

Com imagens grandiosas e uma atmosfera de mistério, o trailer aposta na combinação de fantasia, aventura e nostalgia. Um dos destaques é a trilha sonora ao som de “Stairway to Heaven”, clássico do Led Zeppelin, que acompanha as primeiras imagens da jornada e reforça a dimensão épica da produção.

Desta vez, a narrativa volta no tempo para apresentar a criação de Nárnia. Inspirado no livro “O Sobrinho do Mago”, publicado originalmente em 1955, o longa acompanha Digory Kirke, interpretado por David McKenna, e Polly Plummer, vivida por Beatrice Campbell. Os dois acabam envolvidos nos experimentos de Andrew Ketterley, personagem de Daniel Craig, tio de Digory.

Ao descobrirem a possibilidade de viajar entre diferentes mundos por meio de anéis mágicos, os protagonistas embarcam em uma aventura que os leva a lugares desconhecidos e perigosos. No caminho, eles encontram Jadis, interpretada por Emma Mackey, personagem que se tornará a temida Feiticeira Branca, e testemunham o nascimento do mundo mágico de Nárnia.

Outro momento aguardado é a aparição de Aslan, o icônico leão associado à criação desse universo. Na nova adaptação, a personagem ganha voz de Meryl Streep, uma das atrizes mais premiadas de Hollywood.

Depois de transformar “Barbie” em um fenômeno mundial, Greta Gerwig encara um desafio diferente ao adaptar uma das obras mais conhecidas da literatura fantástica. Além de dirigir, a cineasta também assina o roteiro do filme, que marca a primeira adaptação cinematográfica de “O Sobrinho do Mago”.

A produção tem um significado especial para Gerwig, que já revelou sua ligação afetiva com os livros de C. S. Lewis. A proposta é explorar não apenas a grandiosidade visual de Nárnia, mas também o encantamento de descobrir um mundo inteiramente novo. O elenco ainda conta com Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough e Susan Wokoma.

O novo filme terá lançamento nos cinemas em fevereiro de 2027, com exibições em IMAX, antes de chegar ao catálogo da Netflix em abril. A estreia está prevista para 12 de fevereiro de 2027 nos cinemas e 2 de abril de 2027 no streaming.

Com a promessa de revelar os segredos por trás da criação de Nárnia, a adaptação pode conquistar tanto os fãs que cresceram acompanhando as aventuras desse universo quanto uma nova geração de espectadores. A expectativa agora é descobrir como Greta Gerwig vai imprimir sua identidade visual e narrativa em um dos mundos mais queridos da literatura fantástica.

Veja Trailer