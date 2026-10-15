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Netflix aumenta preços no Brasil; veja novos valores

A mudança vem em meio a um cenário negativo para a Netflix nos últimos meses

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Netflix anuncia acordo definitivo para adquirir a Warner Bros., incluindo seus estúdios de cinema e TV, a HBO e o serviço HBO Max
Netflix anuncia acordo definitivo para adquirir a Warner Bros., incluindo seus estúdios de cinema e TV, a HBO e o serviço HBO Max PATRICK T. FALLON / AFP

Pela primeira vez desde 2024, a Netflix terá um aumento de preço no Brasil. O streaming comandado por Ted Sarandos e Greg Peters anunciou um reajuste em todos os seus planos em território nacional, com preços chegando a subir até 23,9%.

O plano mais afetado foi o Premium, que foi de R$ 59,90 para R$ 71,90, um total de 20% e R$ 12 de diferença. Confira os novos preços da Netflix:

  • Padrão com anúncios: de R$20,90 para R$25,90 (reajuste de 23,9%)
  • Padrão: de R$44,90 para R$51,90 (reajuste de 15,6%)
  • Premium: de R$59,90 para R$71,90 (reajuste de 20%)

A mudança vem em meio a um cenário negativo para a Netflix nos últimos meses. Depois de uma tentativa frustrada de comprar a Warner, o streaming anunciou, na última quarta-feira, 14, a demissão de cerca de mil funcionários.

Os desligamentos, que afetam 6% da força de trabalho da Netflix, foram comunicados em e-mail por Peters e Sarandos e afetarão principalmente as áreas de produtos, recursos humanos, departamento jurídico e tecnologia.

O último reajuste do preço da Netflix foi em maio de 2024, quando os valores subiram uma média de 12%.

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