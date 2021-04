Prova de resistência por vaga na final do ‘BBB 21’ ainda tem Gil e Fiuk na disputa

Camilla de Lucas desistiu no começo da madrugada após ter uma crise de labirintite; com seis horas de dinâmica, Juliette foi a segunda participante a deixar a dinâmica

Reprodução/Twitter/BBB Fiuk e Gilberto completaram 10 horas na Prova Avon Power Stay



A última prova da temporada garante uma vaga direto na final Big Brother Brasil 2021, enquanto os outros três vão direto ao paredão. Camilla de Lucas desistiu da disputa no começo da madrugada após ter uma crise de labirintite. Com seis horas de dinâmica, Juliette foi a segunda participante a deixar a dinâmica. “Desculpa, desculpa. Desculpa para quem acredita em mim, por favor”, pediu a maquiadora. A prova, que consiste em se agarrar em ‘batons’ gigantes em uma roda que gira o tempo inteiro, já dura 10 horas e tem Gil e Fiuk como finalistas. “Temos que bater pelo menos o recorde da nossa temporada, 14 horas”, apontou o economista em referência à vitória de Viih Tube na Prova do Líder da C&A. “A gente chega”, assegurou o cantor. “A gente só sai daqui desmaiado. Cara, eu preciso muito desses R$ 74 mil, todos nós, né?”, disse Fiuk. “Obviamente que a emoção da final é outra coisa, mas R$ 74 mil reais e uma viagem é muito dinheiro”, analisa Gilberto. “Para de ser guloso que você já tem um carro e uma viagem pra Amsterdam. Só o tanto que você já conseguiu de prêmio e dinheiro já dá o prêmio do segundo lugar”, afirmou o filho de Fabio Júnior. Os dois brothers seguem dispostos. Confira: