Unidade do Exército dos EUA oferece folga para jogar ‘GTA VI’

"GTA VI" está em desenvolvimento há seis anos, a um custo de cerca de 2 bilhões de dólares

Será que a promessa de alguns dias de folga para o lançamento de “Grand Theft Auto VI” convencerá soldados americanos a permanecer por mais tempo no Exército?

O comandante de um batalhão do Exército em Fort Stewart, no estado da Geórgia, ofereceu quatro dias de folga na data de lançamento do popular videogame, previsto para 19 de novembro, aos soldados que renovarem seu alistamento por mais dois anos.

Aqueles que se alistarem novamente entre 1º de agosto e 14 de novembro poderão obter uma “licença especial de quatro dias”, segundo um memorando do comandante da unidade, o tenente-coronel Ryan Hodgson, divulgado nesta semana pelo site de notícias militares Task & Purpose.

“GTA VI” está em desenvolvimento há seis anos, a um custo de cerca de 2 bilhões de dólares (10,3 bilhões de reais).

Os fãs da série GTA, cuja primeira versão em 2D foi lançada em 1997, esperam há 13 anos por um novo título, desde “GTA V”, de 2013.

Até agora, 20 dos 130 soldados elegíveis aceitaram a oferta de renovação do alistamento, que exige um compromisso mínimo de dois anos, segundo veículos de imprensa americanos que citaram fontes do batalhão.