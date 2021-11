Botafogo lança camisa com campanha contra o racismo para o Dia da Consciência Negra

Camisa trará estatísticas dos problemas causados pelo racismo e pela desigualdade no Brasil

Reprodução / Twitter / @Botafogo Estatísticas ao final de cada listra demonstram problemas causados pelo racismo no Brasil



O Botafogo lançou nesta sexta, 19, um novo uniforme para marcar o Dia da Consciência Negra, intitulada ‘Manto da Desigualdade’, que será usada pelo time no jogo contra o Brasil de Pelotas no próximo domingo, 21. Nas tradicionais listras alvinegras do clube, foram colocadas estatísticas sobre os efeitos do racismo e da desigualdade no Brasil. A ação é fruto de uma parceria com a Centrum, que ocupará o espaço do patrocinador máster nos uniformes, deslocando a EstrelaBet, que vinha ocupando o local. Após a partida contra o time gaúcho, os atletas autografarão as camisas, que serão leiloadas pela plataforma MatchWornShirt, com lucro integralmente revertido para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que destinará o valor arrecadado para projetos que combatam o racismo no esporte. As versões ‘comuns’, sem os autógrafos, serão limitadas a apenas mil unidades, que serão vendidas apenas a sócios-torcedores, por R$ 259,90 (masculina) e R$ 249,90 (feminina).

Nos unimos a @centrum_br no combate a mais uma doença: o racismo. Um mal que escolhe suas vítimas pela cor da pele e prejudica a imunidade da população negra, causando depressão, hipertensão, aumentando os níveis de inflamação no organismo e, em muitos casos, levando à morte. pic.twitter.com/oM1NMSDmXc — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 19, 2021

No jogo do próximo dia 21, um dia após o Dia da Consciência Negra, nossos atletas entrarão em campo com uma camisa especial, em uma ação de conscientização inédita que transformará as faixas do nosso manto em gráficos, ilustrando como em um país desigual, o preconceito fica claro pic.twitter.com/DAAdMpyfmq — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 19, 2021