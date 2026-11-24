Partida acontece nesta terça-feira (24), às 18h, na Arena Condá, em Chapecó, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026

O Palmeiras visita a Chapecoense nesta terça-feira (24), às 18h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

A Chapecoense soma 21 pontos em 36 jogos e aparece em 20º lugar na tabela, dentro da zona de rebaixamento. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro. O desempenho recente soma cinco derrotas em cinco partidas.

O Palmeiras, por sua vez, está em 2º lugar, com 74 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. A equipe vem de um empate em 1 a 1 com o Flamengo. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Quando se encontraram pela última vez, em 31/05/2026, o Palmeiras venceu por 1 a 0.

Onde assistir Chapecoense x Palmeiras ao vivo

Chapecoense x Palmeiras passa ao vivo em Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Chapecoense x Palmeiras

O pontapé inicial é às 18h (de Brasília) nesta terça-feira (24), 24/11/2026, na Arena Condá, em Chapecó.

Escalações de Chapecoense x Palmeiras

As escalações oficiais de Chapecoense e Palmeiras costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 24/11/2026, às 18h (de Brasília)

24/11/2026, às 18h (de Brasília) Local: Arena Condá, em Chapecó

Arena Condá, em Chapecó Arbitragem: Lucas Casagrande

Lucas Casagrande Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.