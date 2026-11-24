Chapecoense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Palmeiras visita a Chapecoense nesta terça-feira (24), às 18h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
A Chapecoense soma 21 pontos em 36 jogos e aparece em 20º lugar na tabela, dentro da zona de rebaixamento. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro. O desempenho recente soma cinco derrotas em cinco partidas.
O Palmeiras, por sua vez, está em 2º lugar, com 74 pontos, na zona de classificação para a Libertadores. A equipe vem de um empate em 1 a 1 com o Flamengo. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de duas vitórias, dois empates e uma derrota.
Quando se encontraram pela última vez, em 31/05/2026, o Palmeiras venceu por 1 a 0.
Onde assistir Chapecoense x Palmeiras ao vivo
Chapecoense x Palmeiras passa ao vivo em Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Chapecoense x Palmeiras
O pontapé inicial é às 18h (de Brasília) nesta terça-feira (24), 24/11/2026, na Arena Condá, em Chapecó.
Escalações de Chapecoense x Palmeiras
As escalações oficiais de Chapecoense e Palmeiras costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Data e horário: 24/11/2026, às 18h (de Brasília)
- Local: Arena Condá, em Chapecó
- Arbitragem: Lucas Casagrande
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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