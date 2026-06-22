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Copa do Mundo: acompanhe França e Iraque ao vivo

Seleções, que estão no Grupo I, se enfrentam às 18h em busca de uma vaga na segunda fase da competição

Jovem Pan

Copa do Mundo: acompanhe França e Iraque ao vivo
IMG-20260621-WA0051 Arte: Jovem Pan

França e Iraque se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 18h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo 2026.

O duelo acontece pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

Integrantes do Grupo I, França e Iraque chegam para o confronto em diferentes situações no torneio. Com três pontos, a seleção francesa ocupa o segundo lugar do chaveamento, atrás só da Noruega, algoz da equipe iraniana na estreia no Mundial. O time do Oriente Médio tem só um ponto e está na lanterna da chave.

Na primeira rodada, com dois de Kylian Mbappé, a França aplicou 3 a 1 sobre o consistente Senegal. Já o Iraque foi goleado, por 4 a 1, pela Noruega.

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