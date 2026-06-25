Grupo F da Copa do Mundo: Holanda e Japão avançam; Suécia aguarda definição de adversário

A seleção holandesa enfrentará a marroquina na fase 16-avos de final, enquanto a japonesa duelará com a brasileira

Holanda, Japão, Suécia e Tunísia encerraram nesta quinta-feira (25) a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. A seleção holandesa terminou na cabeça da chave, seguida pela japonesa. Em terceiro, ficou a equipe sueca. Já os tunisinos não pontuaram e amargaram na lanterna.

Na fase de 16-avos de final, a Holanda enfrentará o Marrocos. O Japão pega o Brasil. Já a Suécia aguarda o confronto entre Noruega e França para conhecer o primeiro adversário na fase mata-mata.

A Tunísia foi a terceira eliminada da Copa do Mundo, no domingo (21), após derrota para o Japão.

Quem avançou no Mundial

Um dos anfitriões desta edição, o México foi a primeira equipe a garantir sua classificação para a segunda fase da competição. Também seleções dos países-sede, Estados Unidos e Canadá avançaram à etapa mata-mata.

Estão confirmados na 16-avos de final:

África do Sul;

Alemanha;

Argentina;

Colômbia;

Costa do Marfim;

França;

Marrocos;

Noruega;

Suíça.

Brasil

A Seleção Brasileira conquistou a primeira colocação do Grupo C, garantindo sua vaga para a etapa mata-mata. O Brasil estreou no Mundial com empate de 1 a 1.

Na segunda partida, a equipe canarinho garantiu os três pontos no triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti. O placar se repetiu na última partida contra a Escócia.