Panamá x Inglaterra: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Panamá e Inglaterra se enfrentam pela Copa do Mundo 2026 neste sábado (27), às 18h, no MetLife Stadium; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Panamá e Inglaterra se enfrentam neste sábado (27), às 18h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, em partida válida pela Copa do Mundo 2026. O duelo acontece pela última rodada da fase de grupos da competição.

A partida coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no Grupo L. Líder do chaveamento, a Inglaterra está garantida na fase mata-mata do Mundial. Do outro lado, lanterna da chave, o Panamá foi eliminado do torneio.

Na primeira rodada, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, enquanto o Panamá foi superado pela Gana em 1 a 0. No segundo confronto pela fase de grupos, a seleção inglesa ficou no 0 a 0 com a ganesa. Já a equipe panamense viu os croatas anotarem 1 a 0.

Onde assistir Panamá x Inglaterra ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início da transmissão às 18h.