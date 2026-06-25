Paraguai x Austrália: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece pelo grupo D nesta quinta-feira (25), às 23h, no Levi´s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Jogadores do Paraguai comemorando a vitória contra a Turquia, no sábado (20)

Paraguai e Austrália se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 23h (horário de Brasília), no Levi´s Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, em partida válida pelo grupo D da Copa do Mundo. O duelo acontece pela terceira e última rodada do torneio.

Os paraguaios vêm de uma vitória em cima da Turquia, no sábado (20), por 1 x 0. Já os australianos perderam na segunda rodada para os Estados Unidos, por 2 x 0, na sexta-feira (19).

Onde assistir Paraguai x Austrália ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV.