República Tcheca x México: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida, que vale pontos pelo Grupo A da Copa do Mundo, será nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília)

República Tcheca e México se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), em confronto pelo Grupo A da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Azteca, na capital do México. Além das duas seleções, completam a chave Coreia do Sul e África do Sul.

México, um dos anfitriões da Copa, fez a primeira partida do Mundial, vencendo a África do Sul por 2 x 0, e somou mais três pontos em sua segunda partida, fazendo 1 x 0 na Coreia do Sul.

Estatísticas: México 2 x 0 África do Sul

Estatísticas: México 1 x 0 Coreia do Sul

A seleção da República Tcheca foi derrotada por 2 x 1 para a Coreia do Sul em sua primeira partida da fase e empatou a segunda contra os africanos com um gol de cada lado.

Estatísticas: República Tcheca 1 x 2 Coreia do Sul

Estatísticas: República Tcheca 1 x 1 África do Sul

Confira a tabela de todos os grupos da Copa do Mundo

Onde assistir República Tcheca x México ao vivo

A partida, que é a terceira de cada seleção na chave, será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início às 22h (de Brasília).

Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.