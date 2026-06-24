República Tcheca x México: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
República Tcheca e México se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 22h (de Brasília), em confronto pelo Grupo A da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Azteca, na capital do México. Além das duas seleções, completam a chave Coreia do Sul e África do Sul.
México, um dos anfitriões da Copa, fez a primeira partida do Mundial, vencendo a África do Sul por 2 x 0, e somou mais três pontos em sua segunda partida, fazendo 1 x 0 na Coreia do Sul.
Estatísticas: México 2 x 0 África do Sul
Estatísticas: México 1 x 0 Coreia do Sul
A seleção da República Tcheca foi derrotada por 2 x 1 para a Coreia do Sul em sua primeira partida da fase e empatou a segunda contra os africanos com um gol de cada lado.
Estatísticas: República Tcheca 1 x 2 Coreia do Sul
Estatísticas: República Tcheca 1 x 1 África do Sul
Confira a tabela de todos os grupos da Copa do Mundo
Onde assistir República Tcheca x México ao vivo
A partida, que é a terceira de cada seleção na chave, será transmitida ao vivo pela CazéTV, com início às 22h (de Brasília).
Você também pode acompanhar o lance a lance do confronto em tempo real aqui na Jovem Pan, com as estatísticas completas.