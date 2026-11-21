O Elversberg joga em casa neste sábado (21), às 11h30, contra o Freiburg

Elversberg e Freiburg se enfrentam neste sábado (21), às 11h30 (horário de Brasília), no Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

O Elversberg chega à rodada em 7º lugar, com 13 pontos. No último compromisso, o time perdeu para o Borussia Dortmund por 2 a 1, fora de casa. Nos últimos cinco jogos da competição, são duas vitórias e três derrotas.

Do outro lado, o Freiburg chega para o duelo na 3ª colocação, com 19 pontos, na zona de classificação para a Champions League. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Union Berlin por 2 a 0, em casa. O recorte recente mostra três vitórias e duas derrotas em cinco jogos.

O confronto mais recente, em 02/07/2022, terminou em empate por 0 a 0, pelo Friendlies Clubs.

Onde assistir Elversberg x Freiburg ao vivo

Dá para assistir a Elversberg x Freiburg ao vivo por GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).

Horário e local de Elversberg x Freiburg

Elversberg e Freiburg jogam neste sábado (21), 21/11/2026, às 11h30 (horário de Brasília), no Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg.

Escalações de Elversberg x Freiburg

As escalações oficiais de Elversberg e Freiburg costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada) Data e horário: 21/11/2026, às 11h30 (de Brasília)

21/11/2026, às 11h30 (de Brasília) Local: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg

Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg Arbitragem: Richard Hempel

Richard Hempel Transmissão: GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.