Elversberg x Freiburg: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Elversberg e Freiburg se enfrentam neste sábado (21), às 11h30 (horário de Brasília), no Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.
O Elversberg chega à rodada em 7º lugar, com 13 pontos. No último compromisso, o time perdeu para o Borussia Dortmund por 2 a 1, fora de casa. Nos últimos cinco jogos da competição, são duas vitórias e três derrotas.
Do outro lado, o Freiburg chega para o duelo na 3ª colocação, com 19 pontos, na zona de classificação para a Champions League. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Union Berlin por 2 a 0, em casa. O recorte recente mostra três vitórias e duas derrotas em cinco jogos.
O confronto mais recente, em 02/07/2022, terminou em empate por 0 a 0, pelo Friendlies Clubs.
Onde assistir Elversberg x Freiburg ao vivo
Dá para assistir a Elversberg x Freiburg ao vivo por GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming).
Horário e local de Elversberg x Freiburg
Elversberg e Freiburg jogam neste sábado (21), 21/11/2026, às 11h30 (horário de Brasília), no Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg.
Escalações de Elversberg x Freiburg
As escalações oficiais de Elversberg e Freiburg costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)
- Data e horário: 21/11/2026, às 11h30 (de Brasília)
- Local: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, em Spiesen-Elversberg
- Arbitragem: Richard Hempel
- Transmissão: GOAT (YouTube) e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
Assuntos
continue lendo
- Atlético-MG x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas
- Bahia x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas
- Palmeiras x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas
- Schalke 04 x Stuttgart: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 2 horas