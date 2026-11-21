Duelo pelo Brasileirão será neste sábado (21), às 17h30

A Arena Fonte Nova recebe Bahia x Coritiba neste sábado (21), às 17h30 (de Brasília), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Bahia soma 54 pontos em 35 jogos e aparece em 6º lugar na tabela, na zona de classificação para a pré-Libertadores. Em seu jogo mais recente, a equipe empatou com o Grêmio em 0 a 0, fora de casa. A campanha recente tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

Pelo lado visitante, o Coritiba está em 13º lugar, com 42 pontos. Na última partida, o time perdeu para o Santos por 1 a 0, em casa. Nos últimos cinco jogos da competição, são uma vitória e quatro derrotas.

No jogo mais recente entre os times, em 25/05/2026, o Coritiba ganhou por 3 a 2.

Onde assistir Bahia x Coritiba ao vivo

A transmissão de Bahia x Coritiba fica por conta de Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Bahia x Coritiba

A bola rola às 17h30 (de Brasília) neste sábado (21), 21/11/2026, na Arena Fonte Nova, em El Salvador.

Escalações de Bahia x Coritiba

As escalações oficiais de Bahia e Coritiba costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada) Data e horário: 21/11/2026, às 17h30 (de Brasília)

21/11/2026, às 17h30 (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em El Salvador

Arena Fonte Nova, em El Salvador Arbitragem: Savio Pereira Sampaio

Savio Pereira Sampaio Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.