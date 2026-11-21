Atlético-MG x Boca Juniors: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Atlético-MG e Boca Juniors medem forças neste sábado (21), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, pela final da Copa Sul-Americana de 2026.
É a final da Sul-Americana, em jogo único: o vencedor leva o título.
O Atlético-MG tem como jogo mais recente um empate em 0 a 0 com o Mirassol, pelo Brasileirão.
Do lado visitante, o Boca Juniors entra em campo depois de uma vitória por 3 a 0 sobre o Banfield, pela Copa Argentina.
O último duelo entre Atlético-MG e Boca Juniors, em 20/07/2021, acabou em 0 a 0, pela Libertadores.
Onde assistir Atlético-MG x Boca Juniors ao vivo
O torcedor pode acompanhar a partida por SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada), SBT Sports (YouTube) e Disney+ (streaming).
Horário e local de Atlético-MG x Boca Juniors
O jogo está marcado para neste sábado (21), 21/11/2026, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.
Escalações de Atlético-MG x Boca Juniors
As escalações oficiais de Atlético-MG e Boca Juniors costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Copa Sul-Americana de 2026 (final)
- Data e horário: 21/11/2026, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla
- Arbitragem: Andrés Matías Matonte Cabrera
- Transmissão: SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada), SBT Sports (YouTube) e Disney+ (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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