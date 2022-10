Flamengo contou com ‘inferno’, superou carrasco e despachou paulistas para faturar tetra da Copa do Brasil

Rubro-Negro perdeu apenas uma partida durante a campanha e passou por grandes obstáculos para obter a taça

DANIEL CASTELO BRANCO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol provocou o Atlético-MG após a classificação do Flamengo para as quartas da Copa do Brasil



O Flamengo trilhou uma campanha marcante até o título da Copa do Brasil 2022, obtido nesta quarta-feira, 19, com uma vitória nos pênaltis sobre o Corinthians, num Maracanã abarrotado. Apesar da conquista não ter acontecido de maneira invicta, o Rubro-Negro passou por grandes obstáculos para faturar o tetracampeonato. Após despachar o Altos-PI com duas vitórias na terceira fase, ainda sob o comando de Paulo Sousa, o time carioca precisou enfrentar nas oitavas de final o Atlético-MG. Para superar o então campeão do torneio, os flamenguistas precisaram contar com um estádio lotado. Derrotado por 2 a 1 como visitante, o Fla não se intimidou com o revés e em momento nenhum desacreditou da classificação. Prova disso é que Gabigol, na saída do Mineirão, afirmou que o Galo sofreria com o “inferno” no Rio de Janeiro. Cumprindo a promessa, a equipe de Dorival Júnior controlou os atleticanos, ganhando por 2 a 0 e ainda cutucando o rival.

Na fase seguinte, o Flamengo precisou lidar com o seu carrasco da temporada passada, o Athletico-PR. Em 2021, o Furacão eliminou o Rubro-Negro na semifinal, em pleno Maracanã, com uma vitória por 3 a 0. Desta vez, entretanto, as equipes empataram sem gols no Rio de Janeiro, em uma partida de domínio flamenguista, mas também de grande atuação do goleiro Bento. Na volta, em Curitiba, os cariocas confirmaram o favoritismo, espantaram o fantasma do ano anterior e triunfaram com uma pintura. De bicicleta, o centroavante Pedro fez o único gol da partida, silenciando os torcedores atleticanos na Arena da Baixada. O jogo de volta também foi marcado por uma confusão entre as torcidas adversárias.

Já na semifinal, o Flamengo encontrou o São Paulo, seu algoz na temporada retrasada – nas quartas de final da Copa do Brasil 2020, os são-paulinos triunfaram diante dos cariocas com duas vitórias. Desta vez, porém, foi totalmente diferente. Mesmo tendo uma atuação abaixo do esperado e sendo dominado na maior parte do confronto, o Rubro-Negro conseguiu um triunfo expressivo por 3 a 1, em pleno Morumbi. O resultado praticamente liquidou o duelo, fazendo com que os são-paulinos não esboçassem reação no confronto de volta. Assim, sem forçar muito, os flamenguistas voltaram a ganhar no Maracanã, agora pelo placar magro de 1 a 0, com gol de Giorgian De Arrascaeta.

Na grande decisão, Flamengo e Corinthians fizeram o duelo dos clubes com maiores torcidas no país. Assim como nas quartas de final da Libertadores de 2022, quando as equipes se encontraram, o Rubro-Negro novamente levou a melhor. Na Neo Química Arena, é verdade, o time de Dorival Júnior não conseguiu levar a vantagem, parando nas grandes atuações do goleiro Cássio. Na volta, no entanto, o Maracanã novamente fez a diferente. Com a conquista, o Flamengo se tornou o terceiro time com mais taças da Copa do Brasil, atrás apenas de Cruzeiro (6) e Grêmio (5).

Campanha do Flamengo na Copa do Brasil 2022: