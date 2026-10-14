Vini Jr. pega suspensão de 4 jogos e está fora do clássico contra o Barcelona

Brasileiro foi expulso no último sábado (10) após puxar o cabelo de Nathan Saliba, jogador do Villarreal; ele também será ausência contra Sevilla, Racing e Valencia

Vinicius Junior, do Real Madrid, durante partida contra o Villarreal, no último sábado (10)

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi punido nesta quarta-feira (14) com quatro jogos de suspensão na La Liga e está fora do “El Clásico” contra o Barcelona no dia 25 de outubro. A medida foi anunciada pela Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Vini foi expulso durante a vitória do Real Madrid sobre o Villarreal por 1 a 0 no sábado (10).

De acordo com a súmula da partida, assinada pelo árbitro Isidro Díaz de Mera, o jogador recebeu cartão vermelho “por puxar o cabelo” do canadense Nathan Saliba quando corria em direção ao gol adversário.

Essa ação rendeu a Vini não apenas a expulsão, mas também a anulação do gol que marcou na jogada.

Irritado, o brasileiro foi para cima do árbitro para reclamar de forma acintosa.

“Ele continuou contestando minha decisão, aos gritos, dirigindo-se à área onde eu estava com atitude agressiva, tendo de ser contido por companheiros de equipe” Isidreo Díaz de Mera na súmula

O Comitê Disciplinar da RFEF decidiu punir o jogador com dois jogos de suspensão “por agir de maneira violenta fora de jogo, não estando em possibilidade de disputar a bola”.

O gancho de mais dois jogos se deu por “reclamações contra o árbitro”, segundo a resolução do comitê.

Vinícius Júnior, portanto, não poderá participar do clássico contra o Barcelona no dia 25 de outubro, além de perder também os jogos contra o Sevilla, no próximo domingo (18), contra o Racing Santander, em 1º de novembro, e contra o Valencia, seis dias depois.