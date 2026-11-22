Atlético-PR x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Remo visita o Atlético-PR neste domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Atlético-PR chega para o duelo na 5ª colocação, com 54 pontos, na zona de classificação para a pré-Libertadores. Na rodada anterior, a equipe perdeu para o Flamengo por 2 a 1, fora de casa. O recorte recente mostra um empate e quatro derrotas em cinco jogos.
O Remo, por sua vez, ocupa a 19ª posição, com 32 pontos em 35 jogos, dentro da zona de rebaixamento. No último compromisso, o time venceu a Chapecoense por 2 a 0, em casa. Nas últimas cinco partidas, são duas vitórias, um empate e duas derrotas.
O confronto mais recente, em 24/05/2026, terminou com vitória do Atlético-PR por 2 a 1.
Onde assistir Atlético-PR x Remo ao vivo
O jogo terá transmissão de Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Atlético-PR x Remo
O pontapé inicial é às 16h (de Brasília) neste domingo (22), 22/11/2026, na Arena da Baixada, em Curitiba.
Escalações de Atlético-PR x Remo
As escalações oficiais de Atlético-PR e Remo costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)
- Data e horário: 22/11/2026, às 16h (de Brasília)
- Local: Arena da Baixada, em Curitiba
- Arbitragem: Wilton Sampaio
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
Assuntos
continue lendo
- Fluminense x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 19 minutos
- Werder Bremen x Hamburger SV: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 21 minutos
- Augsburg x Mainz 05: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 22 minutos
- Kaiserslautern x Dynamo Dresden: onde assistir ao vivo, horário e escalações Jovem Pan · há 23 minutos