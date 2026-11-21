O Schalke 04 soma 6 pontos; o Stuttgart tem 12

Com início às 14h30 (de Brasília) neste sábado (21), Schalke 04 x Stuttgart é válido pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.

Na tabela, o Schalke 04 está em 17º, com 6 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, a equipe perdeu para o 1899 Hoffenheim por 2 a 1, fora de casa. O recorte recente mostra um empate e quatro derrotas em cinco jogos.

Já o Stuttgart chega à rodada em 8º lugar, com 12 pontos. No último compromisso, o time venceu o Werder Bremen por 1 a 0, em casa. Nas últimas cinco partidas, são três vitórias e duas derrotas.

O confronto mais recente, em 25/02/2023, terminou com vitória do Schalke 04 por 2 a 1.

Onde assistir Schalke 04 x Stuttgart ao vivo

O jogo terá transmissão de SportyNet (YouTube), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

Horário e local de Schalke 04 x Stuttgart

A partida será neste sábado (21), 21/11/2026, com início às 14h30 (de Brasília), no VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.

Escalações de Schalke 04 x Stuttgart

As escalações oficiais de Schalke 04 e Stuttgart costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)

Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada) Data e horário: 21/11/2026, às 14h30 (de Brasília)

21/11/2026, às 14h30 (de Brasília) Local: VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen

VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen Arbitragem: Daniel Siebert

Daniel Siebert Transmissão: SportyNet (YouTube), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.