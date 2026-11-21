Schalke 04 x Stuttgart: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Com início às 14h30 (de Brasília) neste sábado (21), Schalke 04 x Stuttgart é válido pela 10ª rodada do Campeonato Alemão 2026/27.
Na tabela, o Schalke 04 está em 17º, com 6 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, a equipe perdeu para o 1899 Hoffenheim por 2 a 1, fora de casa. O recorte recente mostra um empate e quatro derrotas em cinco jogos.
Já o Stuttgart chega à rodada em 8º lugar, com 12 pontos. No último compromisso, o time venceu o Werder Bremen por 1 a 0, em casa. Nas últimas cinco partidas, são três vitórias e duas derrotas.
O confronto mais recente, em 25/02/2023, terminou com vitória do Schalke 04 por 2 a 1.
Onde assistir Schalke 04 x Stuttgart ao vivo
O jogo terá transmissão de SportyNet (YouTube), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).
Horário e local de Schalke 04 x Stuttgart
A partida será neste sábado (21), 21/11/2026, com início às 14h30 (de Brasília), no VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen.
Escalações de Schalke 04 x Stuttgart
As escalações oficiais de Schalke 04 e Stuttgart costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Alemão 2026/27 (10ª rodada)
- Data e horário: 21/11/2026, às 14h30 (de Brasília)
- Local: VELTINS-Arena, em Gelsenkirchen
- Arbitragem: Daniel Siebert
- Transmissão: SportyNet (YouTube), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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