Santos desencanta, bate Athletico-PR e é o único paulista a vencer na rodada

Guilherme Dionízio/Estadão Conteúdo Marinho comemora gol anotado sobre o Athletico-PR na Vila Belmiro



O Santos desencantou e superou o Athletico-PR por 3 a 1, na noite deste domingo, 16, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Soteldo e Felipe Jonatan, ainda no primeiro tempo, e Marinho, na etapa final, fizeram os gols do time alvinegro na partida. Abner descontou para os visitantes. Com o triunfo, o Peixe conquistou os três pontos pela primeira vez sob o comando do técnico Cuca, alcançou a oitava colocação e se tornou o único dos cinco paulistas da Série A a vencer na terceira rodada – foram dois empates (de Corinthians e Palmeiras) e duas derrotas (de São Paulo e Red Bull Bragantino). Já o Furacão teve a sequência de duas vitórias interrompida e perdeu a liderança para o Atlético-MG, caindo para quinto posto.

Em busca de uma reação, Cuca optou por mexer pouco no Santos, apenas com a entrada de Kaio Jorge, descartando o esquema com três zagueiros que havia sido adotado no início da derrota de quinta para o Inter. Já o Athletico foi escalado com quatro ex-santistas – Jonathan, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel e Nikão -, mas sem o técnico Dorival Júnior, que ficou em Curitiba após ter contraído o novo coronavírus. Com essas formações, os times fizeram um primeiro tempo movimentado, de domínio da posse de bola pelo Athletico, mas de preocupação para o Santos, que perdeu o goleiro Vladimir e o zagueiro Lucas Veríssimo por lesões, mas de alívio pelos dois gols marcados, ambos com a participação direta de Marinho.

Inicialmente, o Santos tinha atuação apática, em ritmo lento, com erros de passes e muito espaço para o Athletico, que quase marcou em um cruzamento fechado de Vitinho e era mais ofensivo. Pouco antes, o Santos enfim havia sido perigoso em uma finalização de fora da área de Marinho. Ele voltaria a aparecer, mas antes o Santos perdeu Lucas Veríssimo, lesionado, sendo substituído por Alex, que fez sua estreia entre os profissionais. O cenário era ruim, mas aí o time pressionou a saída de bola, Thiago Heleno tocou mal para Lucas Halter, que errou o passe. O Santos tomou a posse, com Marinho invadindo a área e cruzando rasteiro para Soteldo fazer 1 a 0, aos 27 minutos. A partir daí, a equipe ganhou confiança, e Kaio Jorge quase marcou em nova jogada de Marinho.

O time perdeu Vladimir, lesionado, trocado por outro jovem, João Paulo, e o Santos fez mais um gol. Aos 39, Marinho driblou na ponta direita e cruzou. A bola passou por Soteldo e chegou a Felipe Jonatan, que chutou colocado no ângulo esquerdo de Santos: 2 a 0. No fim, Nikão, ainda acertou o travessão, concluindo um agitado primeiro tempo. A intensidade, o drama e os bons lances da partida demoraram a aparecer na etapa final, especialmente porque o Athletico-PR, que precisava reagir, pouco fez para ameaçar o Santos, bem postado na defesa, que, com tranquilidade, encontrou espaços no ataque no fim da partida. Teve uma boa chance com Carlos Sánchez, após jogada de Soteldo, parando em Santos. E marcou pela terceira vez com Marinho, o destaque do jogo. Aos 39, Lucas Halter errou ao tentar cortar lançamento, o atacante disparou até a grande área e, cara a cara com o goleiro, finalizou às redes. No fim, aos 41, Abner diminuiu após bela jogada de Geuvânio. Ainda deu tempo para João Paulo fazer defesa difícil em finalização de outra ex-santista, Léo Cittadini.

*Com informações do Estadão Conteúdo