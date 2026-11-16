Alliana diz que pagamento a aposentados do Ueno Bank acontecerá nesta semana

O Banco Central decretou intervenção no banco digital em 3 de novembro e levou à destituição e prisão de Santiago Peña

O presidente do Paraguai, Pedro Alliana, anunciou nesta segunda-feira (16) medidas para “recuperar a confiança” abalada pelo escândalo do Ueno Bank e garantiu que aposentados vinculados à instituição receberão seus benefícios e décimos terceiros nesta semana.

O Banco Central decretou intervenção no banco digital em 3 de novembro por graves problemas de solvência, deixando centenas de milhares de clientes sem acesso a seus depósitos. A crise precipitou a destituição e prisão do então presidente Santiago Peña.

Segundo informou o Banco Central à AFP na quinta-feira, 80% dos depositantes já recuperaram a totalidade de suas economias, embora a maior parte do dinheiro depositado ainda estivesse pendente de devolução.

“Nossa prioridade é garantir a estabilidade do país, recuperar a confiança e dar respostas concretas e rápidas”, disse Alliana em coletiva de imprensa, no início de sua segunda semana à frente do governo paraguaio.

Aos aposentados do Instituto Estadual de Previdência, dos quais cerca de 32 mil recebiam seus benefícios pelo Ueno, Alliana garantiu que “seus benefícios e décimos terceiros estão garantidos, com pagamentos previstos” para esta segunda e terça-feira.

O presidente também ofereceu ao Ministério Público “todos os recursos” para “esclarecer o que aconteceu e garantir que os responsáveis respondam por seus atos”.

Alliana assumiu o poder em 6 de novembro, após a destituição de Peña em um processo acelerado de impeachment devido ao escândalo bancário. O até então vice-presidente deverá completar o mandato até 2028.

O Ministério Público ampliou na sexta-feira a acusação contra Peña, a quem acusa de liderar uma associação criminosa com cinco ex-dirigentes do Banco Central do Paraguai (BCP) para proteger o Ueno Bank.

O ex-presidente, em prisão preventiva, já respondia a acusações de abuso de confiança e administração em benefício próprio. Ele é acusado de favorecer o banco, em cujo grupo controlador teve ações, com recursos públicos e decisões regulatórias.

Cerca de 1,8 milhão de clientes já receberam pagamentos de aproximadamente 640 milhões de dólares (R$ 3,6 bilhões) do Fundo de Garantia de Depósitos, informou o BCP na quarta-feira.

Dezenas de pessoas protestaram nesta segunda-feira em frente ao BCP com cartazes que diziam “Não é falência, é roubo”.

Em relação aos recursos previdenciários, Alliana afirmou nesta segunda-feira que foram identificados “ativos saudáveis de aproximadamente 600 milhões de dólares (R$ 3,4 bilhões), com o objetivo de garantir sua devolução”.