Comunicado fazia parte de um exercício de rotina e não exigia nenhuma ação por parte da população

A programação de emissoras de televisão e rádio dos Estados Unidos foi interrompida nesta terça-feira, 17, para a transmissão de uma mensagem do Sistema de Alerta de Emergência (EAS, na sigla em inglês). Segundo a imprensa internacional, o comunicado fazia parte de um exercício de rotina e não exigia nenhuma ação por parte da população.

O teste foi uma ação da Agência Federal de Gestão de Emergências dos EUA (FEMA) e da Comissão Federal de Comunicações (FCC). De acordo com o jornal USA Today, o alerta é previsto por lei e precisa ser realizado uma vez a cada três anos. O último havia ocorrido em outubro de 2023.

O teste realizado nesta terça teve como objetivo verificar se o sistema está funcionando corretamente e se estará preparado para ser acionado em uma situação real de emergência. Em situações de emergência nacional, o alerta é emitido para garantir que a população receba informações essenciais para sua segurança.

“Este é um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência, emitido pela Agência Federal de Gestão de Emergências. Este é apenas um teste. Nenhuma ação é necessária por parte do público”, dizia a mensagem transmitida pela televisão.

Apagão mundial

Neste mês, circulou nas redes sociais a notícia falsa de que os governos do mundo estariam comunicando suas populações sobre um suposto apagão generalizado nesta terça-feira, 17 de novembro.A previsão, porém, é falsa. Segundo checagem da BBC, não há indícios de uma interrupção global no fornecimento de energia.

Um elemento usado para sustentar a notícia falsa são as recomendações de governos para a população manter estoques de água, alimentos e outros itens essenciais em casa. Orientações desse tipo foram divulgadas no Brasil, no Reino Unido e no Japão, mas têm caráter preventivo e não estão relacionadas a um possível apagão.

No Brasil, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional esclareceu que a recomendação da Defesa Civil para a montagem de kits de emergência com suprimentos para até 72 horas não decorre de qualquer alerta nacional de interrupção de serviços.

Segundo os boatos nas redes sociais, a data para o suposto apagão está relacionada a um episódio de Os Simpsons, exibido em 2023. Na animação, a cidade fictícia de Springfield enfrenta um apagão iniciado em 17 de novembro. A história, no entanto, não menciona 2026 nem retrata um evento mundial.

As publicações online também associaram ataques cibernéticos recentes à possibilidade de um desligamento mundial da internet. Segundo a BBC, porém, não há evidências de ligação entre esses episódios ou de um plano coordenado para provocar uma crise global.

Além disso, um apagão em escala mundial seria tecnicamente improvável, já que os sistemas elétricos não operam como uma única rede integrada.