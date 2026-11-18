A pobreza extrema, por sua vez, situou-se em 9,4% da população regional

No mesmo estudo, a Cepal destacou que a pobreza multidimensional caiu de 20,3% em 2024 para 19,4% em 2025

Um total de 24,4% da população latino-americana encontrava-se em 2025 em situação de pobreza por renda, 1,1 ponto percentual a menos do que em 2024, o que representa o nível mais baixo desde o início dos registros, informou nesta quarta-feira a Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal).

Em seu relatório anual, ‘Panorama Social de América Latina e Caribe 2026’, o órgão das Nações Unidas detalhou que, entre 2024 e 2025, o número de pessoas na pobreza diminuiu em seis milhões, passando de 162 para 156 milhões.

A pobreza extrema, por sua vez, situou-se em 9,4% da população regional (60 milhões de pessoas) em 2025, o que representou uma queda de 0,3 ponto percentual em relação aos 9,7% (62 milhões) registrados em 2024.

No mesmo estudo, a Cepal destacou que a pobreza multidimensional caiu de 20,3% em 2024 para 19,4% em 2025, embora tenha alertado que “persistem, e em alguns casos se ampliam, as desigualdades de gênero, idade e condição étnico-racial na região”.

O relatório deste ano concentrou-se na proteção social durante a velhice e evidenciou o papel das aposentadorias para conter a marginalização econômica.

Segundo os cálculos do órgão com sede em Santiago, a pobreza monetária entre os idosos aumentaria de 10,4% para 41,8% se não tivessem renda proveniente de pensões e aposentadorias.

“A sustentabilidade dos sistemas de previdência deve ser uma prioridade de política pública em América Latina e Caribe para garantir a proteção social da população idosa e avançar rumo a um desenvolvimento social inclusivo na região”, afirmou o secretário executivo da Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

O órgão regional das Nações Unidas advertiu que esses sistemas enfrentam severos desafios de cobertura e suficiência. Em 2024, 55% da força de trabalho da América Latina não contribuía para nenhum sistema previdenciário, enquanto o valor médio das aposentadorias contributivas equivalia a apenas 1,3 vez o salário mínimo regional em 14 países analisados.

A isso se somam acentuadas desigualdades de gênero derivadas da menor inserção laboral feminina (50% contra 72% entre os homens) e de salários 22,8% inferiores.

Como consequência, as mulheres apresentam uma cobertura previdenciária 7,2 pontos percentuais menor e recebem benefícios 11,5% mais baixos.

A América Latina, considerada a região mais desigual do mundo, encerrou 2025 com uma expansão do PIB de 2,4%, enquanto em 2023 e 2024 o crescimento foi de 2,3%.

Em matéria fiscal, o gasto público em previdência na região aumentou de 4,3% para 4,9% do Produto Interno Bruto (PIB) entre 2014 e 2024, em um contexto de acelerado envelhecimento populacional e recorrente informalidade laboral. EFE