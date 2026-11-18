Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, reúnem-se nesta quinta-feira (19) em uma cúpula classificada como inédita. O encontro será realizado às margens do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Shenzhen, no sul da China.

O professor Roberto Uebel, de relações internacionais da Escola Superior de Marketing e Propaganda (ESPM), explicou que o “caráter inédito” da cúpula consiste na reunião de três grandes potências com “capacidade de influenciar profundamente o sistema internacional”. Para o docente, o “simbolismo” da reunião consiste na disposição dos líderes em tratar das principais questões mundiais em “um círculo bastante restrito”.

A coordenadora do curso de relações internacionais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, Fernanda Brandão, destacou que a cúpula reunirá os “principais arsenais de armas nucleares e exércitos”, sendo que dois deles estão envolvidos diretamente em conflitos: a Rússia trava guerra com a Ucrânia desde 2022; os Estados Unidos, com o Irã desde fevereiro. Do outro lado, segundo a professora, a China pressiona pela resolução dos confrontos armados.

A especialista em comércio e política internacional na BMJ Consultores, Ana Beatriz Zanuni, acrescentou que a expectativa de que a “agenda militar” paute o encontro atrai a atenção de outros países para a cúpula.

Além disso, segundo Uebel, a reunião tem peso político individual para os líderes: “Para Putin, representa reconhecimento de protagonismo; para Xi, uma oportunidade de afirmar a centralidade diplomática chinesa; para Trump, uma demonstração de liderança após o fracasso republicano nas midterms“.

Temas em pauta

O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que a reunião tem o objetivo de promover a paz e a estabilidade mundial. A porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales, relatou que Trump abordará o controle de armas nucleares.

Em fevereiro, expirou oficialmente o Novo Start, pacto firmado entre Rússia e Estados Unidos de redução de armamento nuclear. Conforme explicou Brandão, o governo norte-americano quer retomar as negociações sobre o tema com o Kremlin, mas com a inclusão de Pequim. A professora disse que, no momento, a China tem sido resistente a tratativas de limitação de seu arsenal nuclear.

“Os Estados Unidos e a Rússia têm entre 5.000 e 6.000 ogivas nucleares em seu arsenal. A China tem entre 500 e 600”, acrescentou.

No âmbito da segurança internacional, Zanuni acrescentou que assuntos de interesse particular aos três países têm potencial de entrarem na pauta da cúpula, como o controle do Mar do Sul da China, as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, além da Coreia do Norte. “Contudo, cabe observar o quanto as lideranças vão buscar se aprofundar nessas pautas, tocar em questões mais sensíveis e buscar, ao menos, alguns encaminhamentos para a resolução desses temas”, ponderou.

Para Uebel, além dos conflitos armados, inteligência artificial e petróleo nortearam a conversa entre os líderes. “Minha leitura é que essas questões serão atravessadas pela tentativa de delimitar espaços de atuação e influência entre as potências”, explicou.

O que se esperar da reunião

Em discurso, nesta quarta-feira (18), Putin disse esperar que a cúpula resulte em um “grande benefício potencial”. Os três especialistas consultados pela Jovem Pan avaliam que não haverá assinatura de um tratado ao fim da reunião dos líderes.

Segundo Zanuni, os temas a serem tratados no encontro são sensíveis e geram divergência entre os países. No entanto, a reunião pode viabilizar o “avanço de tratativas”.

Uebel expôs que eventual tratado ou acordo exige “convergências” entre os países, além de estruturação técnica e instrumentos de execução que, em sua avaliação, são “difíceis” de serem estabelecidos atualmente. “O principal resultado deverá ser político e simbólico: a sinalização de que essas potências pretendem negociar diretamente a administração de suas rivalidades”, declarou.

Brandão disse que, provavelmente, haverá um comunicado conjunto depois da reunião. Também condicionou um anúncio de nova rodada de negociações a um consenso entre os três líderes sobre os temas a serem tratados.