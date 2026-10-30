Argentina nega que Brasil tenha pedido explicações pela fuga de Bolsonaro
O chanceler argentino, Pablo Quirno, negou nesta sexta-feira (30) que o Brasil tenha pedido explicações a Buenos Aires pela fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos, passando por território argentino.
“Falso. Não houve nenhum pedido de explicações”, escreveu Quirno no X, em resposta a uma publicação do jornal local La Nación sobre a cobrança brasileira.
Uma fonte diplomática brasileira informou nesta sexta-feira à AFP que o Itamaraty convocou a encarregada de negócios da Argentina em Brasília, Emilia Cortés, para “prestar esclarecimentos” sobre a saída de Bolsonaro do país.
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