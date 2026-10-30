Argentina nega que Brasil tenha pedido explicações pela fuga de Bolsonaro

Senador passou pelo território do país antes de partir para os EUA

"Falso. Não houve nenhum pedido de explicações", escreveu o chanceler argentino

O chanceler argentino, Pablo Quirno, negou nesta sexta-feira (30) que o Brasil tenha pedido explicações a Buenos Aires pela fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para os Estados Unidos, passando por território argentino.

“Falso. Não houve nenhum pedido de explicações”, escreveu Quirno no X, em resposta a uma publicação do jornal local La Nación sobre a cobrança brasileira.

Uma fonte diplomática brasileira informou nesta sexta-feira à AFP que o Itamaraty convocou a encarregada de negócios da Argentina em Brasília, Emilia Cortés, para “prestar esclarecimentos” sobre a saída de Bolsonaro do país.