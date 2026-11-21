O centro de segurança marítima das Forças Armadas britânicas disse, em publicações online, que dois petroleiros foram atingidos separadamente por projéteis no início do dia

Pelo menos três petroleiros foram atacados dentro ou nas proximidades do Estreito de Ormuz neste sábado, 21, no que pareceu ser a mais recente ofensiva iraniana contra embarcações que atravessam esse gargalo estratégico.

O centro de segurança marítima das Forças Armadas britânicas disse, em publicações online, que dois petroleiros foram atingidos separadamente por projéteis no início do dia, enquanto deixavam o Golfo Pérsico pelo estreito.

Um foi atingido na popa; o outro, na casa de máquinas, e não houve relatos de vítimas, informou o Centro de Operações do Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO).

A Marinha iraniana afirmou, em comunicado divulgado pela mídia estatal, que um petroleiro atingiu uma mina naval a leste do estreito antes do meio-dia e pegou fogo. A mídia estatal também disse que os militares realizaram, durante a madrugada, suas operações mais intensas e variadas até agora no Estreito de Ormuz para parar embarcações, com o objetivo de frustrar os esforços dos Estados Unidos para escoltar navios pela região.