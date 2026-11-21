Três petroleiros são atingidos perto do Estreito de Ormuz
Pelo menos três petroleiros foram atacados dentro ou nas proximidades do Estreito de Ormuz neste sábado, 21, no que pareceu ser a mais recente ofensiva iraniana contra embarcações que atravessam esse gargalo estratégico.
O centro de segurança marítima das Forças Armadas britânicas disse, em publicações online, que dois petroleiros foram atingidos separadamente por projéteis no início do dia, enquanto deixavam o Golfo Pérsico pelo estreito.
Um foi atingido na popa; o outro, na casa de máquinas, e não houve relatos de vítimas, informou o Centro de Operações do Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO).
A Marinha iraniana afirmou, em comunicado divulgado pela mídia estatal, que um petroleiro atingiu uma mina naval a leste do estreito antes do meio-dia e pegou fogo. A mídia estatal também disse que os militares realizaram, durante a madrugada, suas operações mais intensas e variadas até agora no Estreito de Ormuz para parar embarcações, com o objetivo de frustrar os esforços dos Estados Unidos para escoltar navios pela região.
Assuntos
continue lendo
- Terremoto de magnitude 6,7 deixa 15 feridos no Peru AFP · há 1 hora
- Zelensky reafirma seu desejo de que a Ucrânia ingresse na Otan AFP · há 4 horas
- México captura narcotraficante que está entre os dez mais procurados pelo FBI AFP · há 6 horas
- Quase 200 países buscam fora do prazo acordo climático Agência EFE · há 6 horas