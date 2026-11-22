As declarações de Berlim e Paris ocorrem após o anúncio da convocação da sessão oficial de encerramento da cúpula

Alemanha e França, as duas principais potências econômicas da União Europeia (UE), rejeitaram neste domingo (22) o novo rascunho de acordo apresentado pela presidência turco-australiana da Cúpula do Clima de Antália (COP31), denunciando “posturas de bloqueio” e um “retrocesso inaceitável” às vésperas da plenária de encerramento.

O ministro do Meio Ambiente, Proteção Climática, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha, Carsten Schneider, respondeu com um “não” categórico ao ser questionado pela imprensa se seu país aprovaria o texto divulgado durante a madrugada, afirmando que o documento “representa até mesmo retrocessos em relação às conquistas ou acordos anteriores”.

“Esperamos, claro, ainda poder chegar a uma decisão, mas, diante das últimas horas, estou cético de que isso possa ser alcançado nesse curto intervalo de tempo, sobretudo levando em conta que muitos colegas já partiram, já que esta COP deveria ter terminado há dois dias”, disse Schneider.

“Isso é totalmente inaceitável, e o resto do mundo não pode se deixar fazer de refém por causa disso; seguiremos nosso próprio caminho de forma independente: Alemanha, Europa e espero que muitos outros países do mundo também”, acrescentou o ministro alemão, citando “as posturas de bloqueio” de algumas nações.

Na mesma linha, a ministra da Transição Ecológica e Desenvolvimento Sustentável da França, Monique Barbut, classificou a proposta como um “retrocesso inaceitável” em meio a um cenário de acordo cada vez mais incerto.

“Este texto nos faz retroceder. Apaga qualquer menção ao abandono dos combustíveis fósseis, relega a ciência a um segundo plano e faz crer que tecnologias cuja implantação em larga escala ainda é incerta bastarão para resolver o problema. Estamos aqui para manter vivo o Acordo de Paris. A esta altura, um retrocesso assim é inaceitável”, declarou Barbut.

A ministra francesa ressaltou que a UE e outros parceiros “mais ambiciosos” trabalharam durante toda a madrugada para propor “um texto equilibrado, que levava em conta, inclusive em sua redação, as demandas dos países produtores de petróleo”, mas lamentou que “esse compromisso foi descartado”.

Impasse e prorrogação

As declarações de Berlim e Paris ocorrem após o anúncio da convocação da sessão oficial de encerramento da cúpula para este domingo, o que fará da COP de Antália uma das mais longas nos 31 anos de história das conferências climáticas, com um atraso que já supera 30 horas em relação ao encerramento previsto para sexta-feira.

Embora não tenha sido citado explicitamente hoje por nenhum dos dois países, o financiamento para a adaptação climática em benefício das nações em desenvolvimento – que deveria ser assumido em grande parte pelo bloco europeu – é um dos pontos que podem frustrar um acordo consensual, algo que raramente ocorreu em mais de três décadas de cúpulas climáticas.

No capítulo financeiro, o rascunho da cooperação entre Turquia e Austrália tenta equilibrar as exigências dos países em desenvolvimento, que pedem garantias sólidas de fundos públicos, com a recusa das economias industrializadas em assumir novos compromissos quantitativos.

Muitas das economias europeias enfrentam graves crises financeiras e avaliam que não têm margem orçamentária para ampliar ajudas climáticas, sobretudo após as crises energéticas provocadas pela invasão russa da Ucrânia e pelo conflito no Oriente Médio.