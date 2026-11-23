Relações com um funcionário do Ministério de Segurança da China aconteceu durante relacionamento com o CEO do grupo de tecnologia americano Nvidia

A amante chinesa do ex-CEO do grupo de tecnologia americano Nvidia, Jensen Huang, manteve contatos durante mais de um ano com o principal serviço de inteligência de Pequim, enquanto estava em um relacionamento com o empresário, informou o jornal New York Times.

Alice Huang, figura-chave do escândalo que provocou a queda de Huang, com quem não tem parentesco, manteve uma relação com um funcionário do Ministério da Segurança do Estado da China entre a primavera (hemisfério norte, outono no Brasil) de 2025 e o outono (hemisfério norte, primavera no Brasil) do mesmo ano, segundo o jornal.

O jornal cita fontes próximas ao caso que tiveram acesso a relatórios dos serviços de inteligência americanos que descrevem os encontros.

Segundo as mesmas fontes, os serviços americanos também reuniram evidências de que Kang Wei, um colaborador de Alice Huang frequentemente apresentado como seu marido, trabalhava para a inteligência chinesa.

O jornal The New York Times informou que os contatos coincidiram tanto com o período da relação entre Jensen Huang e Alice Huang como com parte da fase em que a Megaspeed, empresa fundada por ela em Singapura, importou grandes quantidades de chips da Nvidia – e parte foi transferida para a China.

Na semana passada, o governo americano confirmou que investiga a Megaspeed por suspeitas de ter ajudado empresas chinesas a contornar as restrições impostas por Washington aos componentes avançados para inteligência artificial (IA).

Jensen Huang se viu obrigado a renunciar em 12 de novembro, em meio a um escândalo que combina adultério, suposta espionagem e contrabando para a China dos chips mais avançados da Nvidia.

As revelações publicadas no fim de outubro pelo NYT sobre a relação de Jensen Huang com Alice Huang e as suspeitas dos serviços de inteligência americanos a respeito dela provocaram a rápida queda do fundador e CEO da Nvidia.

O presidente americano, Donald Trump, reiterou na noite de domingo (22) seu apelo para que a Nvidia reincorpore Jensen Huang ao comando da empresa. “Seria o melhor para a empresa e também para os Estados Unidos”, escreveu em sua plataforma Truth Social.

Trump já havia solicitado na sexta-feira (20) uma “segunda chance” a Huang, um dos defensores de uma abordagem desregulada da IA e considerado um conselheiro informal do presidente na área.

Porém, o conselho de administração da Nvidia, líder em semicondutores para IA, descartou o retorno do ex-CEO durante a apresentação dos resultados do grupo na semana passada.