Apesar de não ser cotado para ser vencedor na eleições deste domingo (29), partido poderia assumir um papel de arbitragem, uma vez que o PP deve contar com seu apoio para conseguir maioria no Congresso

O Vox, partido liderado por Santiago Abascal, se firmou na Espanha como a terceira força. O partido de ultradireita, que também é chamado de extrema-direita, deve ser o terceiro partido mais votado nas eleições deste domingo (29), segundo apontam as pesquisas eleitorias. O Vox fica atrás do PP, do direitista Alberto Nuñez Feijoó, e do PSOE, do atual primeiro-ministro. Pedro Sanchéz.

Apesar de não ser cotado para ser vencedor, o Vox poderia assumir um papel de arbitragem, uma vez que o PP deve contar com o apoio dele para conseguir maioria no Congresso. Se essa aliança se concretizar, será a primeira vez que a extrema direita chega ao governo espanhol desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975. Do seu lado, Sánchez precisaria, para governar, reeditar seus acordos com vários partidos de esquerda radical, atualmente em baixa.

Ascensão do Vox

O crescimento do Vox acontece principalmente entre os jovens. Neste ano, 1.615.127 jovens vão votar pela primeira vez. Segundo o Centro de INvestigações Sociológicas (CIS), o Vox tem 22,1% das intenções de votos dos jovens de 18 a 24 anos. PSOE tem 19% e PP 12,2%.

Segundo especialista ouvidos pela Jovem Pan, essa ascensão entre este público se deve ao cansaço dos mais jovens com o sistema, e o partido tem uma visão alinhada aos movimentos anti-woke e antiprogressistas, além de se posicionar contra mudanças radicais dentro da sociedade. Esse componente conservador agrada a uma parcela dos jovens. .

“O que fortalece muito o Vox é justamente essa ideia de rebeldia contra o sistema. Soma-se a isso uma política econômica que não trouxe resultados práticos, salários estagnados, uma renda inferior à de outros países da União Europeia.”, destaca Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais. O especialista também reforça que a força que o partido tem de se comunicar muito bem no meio digital.

“O partido consegue dar voz a jovens que não se sentem representados pelas legendas tradicionais. Isso acontece principalmente em assuntos mais polêmicos e atuais, como a questão da habitação, que se tornou um grande problema na Espanha”, explica Lucena.

Kai Enno Lehmann, professor associado do Instituto de Relações Internacionais da USP, destaca que o crescimento de partidos de extrema-direita tem sido algo comum em muitos países europeus, que não é algo exclusivo da Espanha.

“Esse alinhamento da geração dos jovens com a extrema-direita é muito mais uma rejeição dos partidos tradicionais do que uma uma afirmação positiva das políticas da extrema-direita.”, explica o especialista, destacando que a atual geração está de saco cheio do sistema, considerando que ele está contra eles.

O professor traz como exemplo a atual crise habitacional e de alto custo de vida que a Espanha enfrenta, fatores que fazem com que a extrema-direita ganhe espaço, não necessariamente porque possuem boas ideias, e sim, porque se apresentam como a única alternativa.

Para Kai Enno Lehmann, idependente de quem ganhar a eleição, o próximo primeiro-ministro espanhol precisa forças nas questões de custos de vida, uma vez que o novo governo da Espanha será julgado pela população principalmente em cima dessa bandeira, o de conseguir abaixar o custo de vida.