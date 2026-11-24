Obra foi organizada pelo cardeal argentino Víctor Manuel Fernández; pontífice morreu em abril de 2025

As anotações abrangem mais de três décadas da vida de Jorge Mario Bergoglio

Foi publicada nesta terça-feira (24) uma série de anotações pessoais do Papa Francisco, que morreu em abril de 2025. Nos relatos, o argentino disse ter visto o Diabo e o inferno mais de uma vez, além de crises espirituais, polêmicas da Igreja Católica e o seu modo de liderar.

Intitulada “O Diário Íntimo do Papa Francisco”, a obra foi organizada pelo cardeal argentino Víctor Manuel Fernández, um dos colaboradores mais próximos do pontífice, que foi nomeado em 2023 para comandar o departamento doutrinário do Vaticano. Com 160 páginas, o livro reúne trechos selecionados dos cadernos de Francisco, acompanhados de comentários do religioso.

As anotações abrangem mais de três décadas da vida de Jorge Mario Bergoglio, desde dezembro de 1992, quando era bispo auxiliar de Buenos Aires, até agosto de 2024, cerca de oito meses antes de sua morte, aos 88 anos. É a primeira publicação póstuma de diários pessoais de um papa desde a década de 1960, quando foram divulgados os escritos de João XXIII.

Visões do inferno

Em uma anotação de janeiro de 2021, Francisco descreveu três ocasiões em que acreditou ter visto o Diabo ao longo da vida. Uma delas teria ocorrido durante seu pontificado, em uma reunião com autoridades do Vaticano. “

Não consigo esquecer a poderosa rouquidão da sua voz”, escreveu.

“O Senhor me concedeu a oportunidade de sair daquele encontro e, assim, me libertou.”

Os relatos de experiências semelhantes antecedem o período de crise espiritual identificado por Fernández. Em junho de 2018, cinco anos após assumir o comando da Igreja Católica, Francisco registrou uma experiência que interpretou como uma visão do inferno.

“Ontem à noite, vi a entrada do Inferno”, escreveu ele. “Espiei um pouco e fiquei aterrorizado.” Na mesma anotação, o pontífice relatou ter recorrido ao terço católico: “Agarrei-me ao Rosário como uma arma”.

Conflitos no Vaticano

Os escritos também expõem as dificuldades enfrentadas por Francisco na administração da Igreja. Durante os 12 anos de pontificado, suas propostas de reforma encontraram resistência entre cardeais conservadores, que questionavam mudanças na abordagem de determinados ensinamentos católicos.

Em dezembro de 2022, Francisco relacionou sua crise espiritual às responsabilidades do cargo.

“Tudo isso se misturava com problemas de governança, pressão sobre as decisões a serem tomadas, aridez e desolação”, registrou.

Fernández relata que, em 2023, um bispo questionou Francisco sobre sua decisão de não repreender um funcionário do Vaticano que o criticava publicamente. Segundo o cardeal, o papa temia tornar-se alguém que manipulasse outras pessoas de acordo com seus próprios interesses. A identidade do funcionário não foi revelada.

O pontífice, escreveu Fernández, “acabou por reconhecer que aquela foi a pior provação que o atormentou… e que sentia estar numa batalha constante para não cair nessa sedução demoníaca”.

Crise no Chile

Embora a maior parte dos registros seja dedicada à espiritualidade, o livro também apresenta reflexões sobre episódios controversos do pontificado, entre eles a viagem de Francisco ao Chile, em 2018, quando foi criticado por minimizar acusações de abuso sexual e acobertamento envolvendo um bispo chileno.

Após a repercussão do caso, Francisco pediu desculpas e convocou os bispos do país a Roma. Todos colocaram seus cargos à disposição em um gesto sem precedentes.

Em uma anotação de 2021, o papa afirmou estar “Devastado com a situação no Chile” e reconheceu que havia subestimado a gravidade das denúncias. “Foi difícil para mim admitir o que aconteceu no Chile; não achei que fosse tão sério.”

Elogios ao sucessor

A publicação também revela a opinião de Francisco sobre o cardeal americano Robert Prevost, eleito em maio de 2025 para sucedê-lo sob o nome de Leão XIV. Segundo Fernández, o pontífice argentino descreveu Prevost como “um grande pastor, um missionário generoso e um homem irrepreensível”.

Francisco também fez comentários elogiosos sobre dois de seus principais críticos dentro da Igreja, os cardeais Robert Sarah, da Guiné, e Gerhard Müller, da Alemanha. Segundo Fernández, o primeiro possuía “uma sensibilidade espiritual refinada”, enquanto o segundo “parece agressivo, mas é um bom homem”.

Sobre sua própria eleição para o comando da Igreja Católica, Francisco deixou um registro breve, escrito em julho de 2013, mais de quatro meses após o conclave que o escolheu como sucessor de Bento XVI: “Elegeram-me papa em 13 de março”.