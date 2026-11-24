Ex-presidente francês passou 20 dias na prisão em outubro de 2025, após ser condenado a cinco anos de prisão por associação ilícita

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy e sua esposa, Carla Bruni, serão julgados por conspiração criminosa e suborno de testemunha em um novo julgamento relacionado ao caso do empresário Ziad Takieddine, que se retratou de seu depoimento sobre o financiamento líbio recebido pela campanha eleitoral do ex-presidente em 2007 e pelo qual foi preso.

Ambos foram indiciados por conspiração para cometer fraude como parte de um grupo organizado e por encobrimento de suborno de testemunhas, enquanto a Justiça francesa decide os recursos apresentados no âmbito do caso líbio, pelo qual Sarkozy passou 20 dias na prisão em outubro de 2025, após ser condenado a cinco anos de prisão por associação ilícita.

Está previsto que o ex-presidente compareça perante a Justiça na próxima segunda-feira, informou nesta terça-feira o canal BFMTV. Este novo caso está relacionado ao outro julgamento. Em novembro de 2020, Takieddine, que atuou como intermediário entre as autoridades líbias e a equipe de Sarkozy, concedeu uma entrevista na qual se retratou das acusações contra o político francês, embora tenha falecido em setembro de 2025.

Os investigadores apontam que foi o próprio Sarkozy quem orquestrou essa ação e conseguiu que ele se retratasse. Bruni foi acusada de ser cúmplice e de ter conseguido a absolvição do ex-presidente de forma irregular.

O Tribunal de Apelação de Paris concedeu-lhe liberdade sob supervisão judicial (conforme permite a legislação francesa para maiores de 70 anos) enquanto se aguarda a decisão sobre o recurso, mas ela está proibida de deixar o país ou entrar em contato com testemunhas. Sua prisão marcou a primeira vez na história da Quinta República francesa em que um ex-chefe de Estado cumpriu pena de prisão.