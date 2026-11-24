Atentado com carro-bomba no centro da Colômbia deixa 25 feridos
Um atentado com carro-bomba deixou 25 feridos e provocou grande destruição na cidade colombiana de Villavicencio, informou nesta terça-feira (24) à AFP uma fonte da polícia local.
A explosão ocorreu na noite de segunda-feira e provocou graves danos na sede do governo regional e em suas imediações.
As autoridades locais não registraram mortes no atentado, que até o momento não foi reivindicado por nenhum grupo.
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