Em publicação na rede social X, Zelenski informou que a operação foi realizada com sete drones navais de fabricação ucraniana.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou nesta segunda-feira (23) que forças ucranianas afundaram a corveta russa Merkury em uma operação com drones navais na costa da Líbia. Segundo ele, o ataque também destruiu um helicóptero militar Ka-27 e atingiu o cargueiro MV Angara, que seria usado pela Rússia para transportar armamentos.

Em publicação na rede social X, Zelenski informou que a operação foi realizada com sete drones navais de fabricação ucraniana. Segundo o presidente, os alvos foram atingidos apesar das tentativas russas de impedir o ataque. “Uma operação exemplar”, escreveu Zelenski, ao classificar a ação como uma resposta à guerra conduzida pela Rússia contra a Ucrânia.

A corveta Merkury é um dos navios mais novos da Marinha russa. A embarcação entrou em serviço em 2023, já durante a invasão em larga escala da Ucrânia, e integra a Frota do Mar Negro da Rússia.

Operação na Líbia

De acordo com informações divulgadas pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), a operação teve como alvos dois ativos militares russos nas proximidades do porto de Benghazi, no leste da Líbia. O órgão afirmou que a corveta era usada para escoltar comboios navais russos, inclusive o cargueiro MV Angara.

Segundo Zelenski, o cargueiro também era usado para transportar armas. O SBU acrescentou que a embarcação participava da logística militar russa em rotas de abastecimento conhecidas como Expresso Sírio e Expresso Líbio.

Apesar das declarações ucranianas sobre o afundamento da corveta, autoridades líbias ouvidas pela Associated Press disseram que o navio sofreu danos graves durante o ataque à base naval de Benghazi, mas não confirmaram que tenha afundado. Pelo menos dois drones teriam atingido a embarcação, e ao menos dez pessoas ficaram feridas, segundo os relatos.

A Rússia ainda não se pronunciou sobre o episódio.

Autoridades pedem investigação

O governo do leste da Líbia afirmou que a corveta estava atracada na base naval para reabastecimento e reposição de suprimentos durante o retorno à Rússia, no âmbito de um acordo de cooperação. Autoridades da região também pediram uma investigação das Nações Unidas sobre as circunstâncias do ataque e a possível participação de agentes ucranianos em território líbio.

Zelenski afirmou que a Ucrânia continuará realizando operações nas áreas marítimas designadas e destacou o desenvolvimento da indústria de defesa do país. “Estamos respondendo à agressão da Rússia. Estamos desenvolvendo armas ucranianas”, escreveu.