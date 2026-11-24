Os homens foram presos na propriedade por agentes que haviam recebido, na segunda-feira à noite, um alerta sobre ''atividade suspeita'

A polícia de Norfolk esclareceu, em um comunicado, que o imóvel estava desocupado no momento do ocorrido

A polícia britânica informou, nesta terça-feira (24), a detenção de dois homens suspeitos de “roubo com invasão” em uma das residências do príncipe William e da princesa Kate Middleton, situada no condado rural de Norfolk (leste da Inglaterra).

A polícia de Norfolk esclareceu, em um comunicado, que o imóvel estava desocupado no momento do ocorrido.

Os dois homens foram presos “na própria propriedade” por agentes que haviam recebido, na segunda-feira à noite, um alerta sobre uma “atividade suspeita” em um local situado dentro da residência privada de Sandringham, propriedade do rei Charles III, informou a polícia local em um comunicado.

A polícia detalhou, em sua nota, que recebeu o alerta “pouco antes das 18h00” (horário local, 15h00 no horário de Brasília) de segunda-feira.

“Os agentes se deslocaram ao local e mobilizaram recursos especializados, incluindo cães policiais, drones e um helicóptero da unidade aérea da polícia nacional, para auxiliar nas buscas”, indicou a polícia.

Pouco antes do anúncio oficial da detenção dos dois suspeitos, os jornais The Sun e The Daily Telegraph informaram sobre uma busca em Anmer Hall, uma mansão de dez quartos pertencente ao herdeiro do trono, situada na propriedade privada de Sandringham, que pertence ao rei Charles III.

O ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, vive desde fevereiro em uma mansão na propriedade de Sandringham.

Segundo informações publicadas pela imprensa britânica, William, Kate e seus três filhos estavam em Forest Lodge, sua residência principal em Windsor, no sudeste da Inglaterra, cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres.

A Casa Real britânica ainda não se manifestou.

Não é a primeira vez que uma propriedade da família real britânica é alvo de uma invasão.

Em outubro de 2024, vários indivíduos entraram sem autorização na propriedade real de Windsor, acessaram uma instalação agrícola e roubaram uma caminhonete e um veículo off-road.

A propriedade de Windsor também foi palco de outra invasão no dia de Natal de 2021, quando um jovem com questões de saúde mental foi detido, portando uma besta, perto dos aposentos da rainha Elizabeth II.

O homem, condenado a nove anos de prisão, afirmou que tinha a intenção de matar a soberana, que se encontrava no castelo naquele momento.

Em 1982, no Palácio de Buckingham, outro homem, Michael Fagan, conseguiu chegar até o quarto da rainha, que estava na cama.

Fagan sentou-se na cama da rainha e conversou com ela por cerca de dez minutos, antes de ser retirado pela equipe de segurança.

O homem foi inicialmente acusado, mas as acusações foram retiradas posteriormente.