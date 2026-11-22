Incidente ocorre pouco mais de uma semana depois de uma falha na rede de telecomunicações da FAA ter obrigado a suspensão das decolagens

A companhia aérea americana Delta registrou neste domingo um problema técnico que causou o atraso de milhares de voos com destino ou origem no Aeroporto Internacional de Atlanta, o mais movimentado do mundo, segundo anunciou a Administração Federal de Aviação (FAA). “A Delta está trabalhando para resolver problemas com o sistema de automação de peso e balanceamento da companhia aérea. Esses atrasos não estão relacionados a nenhum sistema de tráfego aéreo da FAA”, informou a agência americana.

O incidente ocorre pouco mais de uma semana depois de uma falha na rede de telecomunicações da FAA ter obrigado a suspensão das decolagens em todo os Estados Unidos por mais de quatro horas, no último dia 13 de novembro. Desta vez, a Delta é a única companhia afetada, e a maioria de seus voos sofre atrasos superiores a uma hora.

“As equipes da Delta estão utilizando soluções manuais nesta manhã para que os voos possam decolar com segurança enquanto continuam os trabalhos para restabelecer a automação”, afirmou a empresa em comunicado, sem revelar, contudo, os motivos da falha técnica.

O aeroporto de Atlanta funciona como o principal centro de operações da Delta e, em 2025, superou a marca de 106 milhões de passageiros, reafirmando sua condição de aeródromo com maior tráfego do planeta. Outra companhia aérea americana, a United Airlines, notificou na semana passada uma “interrupção generalizada de seus sistemas”, em meio a crescentes dúvidas sobre a confiabilidade da infraestrutura tecnológica do setor aéreo nos Estados Unidos.

A paralisação temporária das decolagens decretada em 13 de novembro pela FAA provocou o cancelamento de cerca de 12.462 voos, embora nem todos estivessem diretamente relacionados à medida nacional.