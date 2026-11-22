O presidente da Cúpula do Clima COP31 e ministro do Meio Ambiente da Turquia, Murat Kurum, criticou neste domingo os países que rejeitaram o texto final por terem “obstaculizado” o processo climático ao ficarem “presos a uma única palavra ou expressão”, em alusão à ausência de menção expressa ao abandono dos combustíveis fósseis no documento.

Em declarações após o encerramento sem consenso do chamado “Pacto de Antália”, Kurum defendeu que a presidência turca – que dividiu a liderança desta COP31 com a Austrália – trabalhou desde o primeiro dia com “uma abordagem orientada para resultados e focada na implementação” e garantiu que não será iniciada a redação de um novo texto, mas sim executadas as decisões já existentes no âmbito da ONU.

“Não se deve frustrar a esperança das pessoas que realmente esperam boas notícias do mundo por ficar preso a uma única palavra ou a uma expressão”, afirmou o ministro turco, que lamentou que algumas delegações, sem citá-las nominalmente, tenham levado às salas de negociação “outros temas que não têm nada a ver com o clima”.

Kurum advertiu que um sistema baseado em realizar reuniões sem tomar decisões “não beneficia ninguém” e insistiu que reabrir todo o processo negociador nesta cúpula é contraproducente.

As declarações ocorreram depois de a União Europeia (UE), liderada pelo comissário europeu de Ação Climática, Wopke Hoekstra, e pelo ministro irlandês Darragh O’Brien, rejeitar formalmente o rascunho final por considerar que “não responde à realidade da crise climática” ao omitir a referência explícita à transição para o abandono dos combustíveis fósseis, além de dar um peso desproporcional à captura e ao armazenamento de carbono.

Por sua vez, o ministro de Mudanças Climáticas australiano e presidente das negociações da COP31, Chris Bowen, reconheceu sua decepção pela falta de consenso, embora tenha sustentado que o texto incluía uma referência ao Consenso dos Emirados Árabes Unidos – onde tal transição foi pactuada pela primeira vez – com o objetivo de tentar evitar o veto de alguns países, como os produtores de hidrocarbonetos.