Eleições antecipadas serão realizadas no domingo (29); pesquisas apontam liderança dos conservadores, que podem precisar do apoio da extrema direita

A campanha ocorre em meio a uma disputa marcada pela fragmentação partidária e pela dificuldade dos principais blocos em alcançar uma maioria parlamentar.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, intensificou a campanha para as eleições parlamentares antecipadas do próximo domingo (29), nas quais tentará permanecer no poder após oito anos à frente do governo. O socialista enfrenta a liderança do conservador Alberto Núñez Feijóo, do Partido Popular (PP), nas pesquisas de intenção de voto e busca mobilizar o eleitorado de esquerda para evitar uma eventual aliança entre a direita e a extrema direita.

Durante um comício no fim de semana, Sánchez demonstrou confiança na possibilidade de reverter a vantagem dos adversários. “Rumo à vitória, vamos votar, vencer e governar por mais quatro anos”, declarou o premiê, de 54 anos, que também preside a Internacional Socialista. A campanha ocorre em meio a uma disputa marcada pela fragmentação partidária e pela dificuldade dos principais blocos em alcançar uma maioria parlamentar.

As pesquisas indicam que o Partido Popular deve conquistar o maior número de cadeiras, mas sem atingir a maioria absoluta no Congresso. Nesse cenário, Feijóo poderia depender do Vox, partido de extrema direita liderado por Santiago Abascal, para formar um governo. As duas legendas já administram conjuntamente algumas regiões espanholas, mas a extrema direita não integra o Executivo nacional desde o retorno da democracia, após a morte de Francisco Franco, em 1975.

Disputa pelo governo

A eleição foi antecipada em relação ao calendário original, que previa a realização do pleito em 2027. O resultado também será acompanhado por outros governos europeus, diante da possibilidade de mudanças nas posições da Espanha dentro da União Europeia. O bloco terá ainda eleições importantes no próximo ano, incluindo votações na França, na Polônia e na Itália.

Embora apareça à frente nas pesquisas, Feijóo tem procurado evitar que a vantagem estimule a abstenção entre seus eleitores. “Não confiem nas pesquisas (…) Nós os conhecemos, são capazes de tudo e, feridos, são ainda mais perigosos”, afirmou durante um evento de campanha. O conservador também defendeu uma mudança de governo, declarando que “a Espanha precisa de limpeza” e de uma nova direção política.

O cenário guarda semelhanças com as eleições de 2023, quando o PP conquistou a maior bancada, mas não conseguiu reunir apoio suficiente para governar. Na ocasião, Sánchez permaneceu no cargo após negociar uma coalizão com partidos menores e obter o apoio de forças regionais. Desta vez, a fragilidade de outras legendas de esquerda pode dificultar a formação de uma nova maioria favorável ao socialista.

Campanha e propostas

Sánchez tem concentrado seus discursos na defesa das políticas sociais implementadas durante seu governo, especialmente nas áreas de direitos das mulheres, proteção social e direitos LGBTQIA+. O premiê afirma que uma eventual coalizão entre PP e Vox representaria um “retrocesso” nessas políticas, argumento utilizado para mobilizar eleitores indecisos e simpatizantes de partidos de esquerda.

A crise de acesso à moradia também ocupa espaço central na disputa. O governo socialista aprovou medidas para restringir despejos forçados e limitar a compra de imóveis por grandes fundos de investimento, mas enfrenta críticas da oposição pelo aumento dos preços das propriedades e do custo de vida. Apesar das dificuldades no setor habitacional, Sánchez procura destacar o desempenho da economia espanhola, a quarta maior da União Europeia.

Na política externa, o primeiro-ministro mantém posições que provocaram divergências com o presidente americano, Donald Trump, e com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, especialmente em relação às guerras no Irã e na Faixa de Gaza. Sánchez também defende a imigração como parte da resposta ao envelhecimento da população espanhola e à necessidade de trabalhadores em determinados setores da economia.

Críticas da oposição

Feijóo, que governou a região da Galícia durante 13 anos, apresenta sua candidatura como uma alternativa aos oito anos de administração socialista. O líder do PP acusa Sánchez de fazer concessões excessivas aos movimentos independentistas da Catalunha, critica a dificuldade do governo em aprovar o orçamento nacional e utiliza investigações de corrupção envolvendo pessoas próximas ao premiê para defender uma “regeneração institucional”.

Os conservadores também incorporaram à campanha críticas à política migratória do governo, particularmente após a chegada de migrantes à cidade espanhola de Ceuta, no norte da África, em julho. A oposição ainda cobra explicações sobre dois acidentes ferroviários registrados neste ano, que deixaram 115 mortos.

O Vox, por sua vez, intensificou o discurso contrário à imigração. Durante um comício, Santiago Abascal afirmou que estrangeiros que recebem benefícios sociais deveriam deixar o país. “Aqui há muitas pessoas que estão vivendo de benefícios sociais que são necessários aos espanhóis e que não têm que estar na Espanha. Estas pessoas, nós vamos convidar que retornem”, declarou.

A disputa também divide o eleitorado espanhol. À agência AFP, o empresário Pedro Suárez, de 64 anos, afirmou que Sánchez deveria deixar o cargo, embora tenha demonstrado dúvidas sobre Feijóo. Já Pilar Sánchez, também de 64 anos, defendeu a continuidade do governo socialista, argumentando que o país conquistou avanços sociais nos últimos anos.

A definição do próximo governo dependerá não apenas da distribuição das cadeiras, mas também das negociações entre os partidos após a votação. Mesmo que o PP termine à frente, a formação de uma maioria parlamentar poderá determinar se Feijóo assumirá o Executivo ou se Sánchez terá condições de negociar sua permanência no poder.