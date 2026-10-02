Expectativa de vida recupera quase o nível anterior à pandemia de covid, diz OMS

Em 2021, a expectativa de vida havia caído para 71,5 anos

A expectativa de vida mundial está a ponto de atingir o nível anterior à pandemia de covid-19, segundo os dados globais mais recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicados nesta sexta-feira (2).

Em 2023, a expectativa chegou a 73,3 anos, um número próximo aos 73,4 anos registrados em 2019, antes da epidemia de covid-19, de acordo com o relatório anual da OMS sobre estatísticas de saúde mundial. Em 2021, caiu para 71,5 anos.

“Viver mais tempo é uma das grandes conquistas da saúde pública”, declarou em comunicado o doutor Alain Labrique, diretor do Departamento de Dados, Saúde Digital, Análise e IA da OMS.

“O próximo desafio consiste em garantir que os anos adicionais sejam vividos com boa saúde, ao mesmo tempo em que se adaptam os sistemas de saúde para responder às necessidades em transformação das populações”, acrescentou.

Segundo a OMS, a expectativa de anos vividos “com boa saúde” se recupera de maneira mais lenta, alcançando 62,8 anos em 2023, um nível ainda 0,4 ano inferior ao de 2019.

Entre 2000 e 2023, destaca a OMS, a região das Américas registrou os maiores aumentos no risco de mortalidade e de perda de anos de vida saudável, enquanto a região do Pacífico Ocidental experimentou uma “queda considerável”.