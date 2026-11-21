Em todo o país, os organizadores contabilizaram 150 mil manifestantes, contra 200 mil na semana passada e 800 mil em 17 de outubro

Dezenas de milhares de pessoas protestam pelo sexto fim de semana consecutivo na França

Dezenas de milhares de pessoas marcharam por toda a França neste sábado (21), pelo sexto fim de semana consecutivo, para exigir melhores serviços públicos e manifestar sua indignação com o aumento do custo de vida e a desigualdade.

O movimento de protesto, iniciado em meados de setembro por estudantes do ensino médio que reivindicavam melhores condições de ensino, impulsionou a uma mobilização nacional contra o aumento dos preços, a precariedade dos serviços públicos e a violência policial, que se espalhou pela Europa, embora a participação tenha diminuído na França.

Em todo o país, os organizadores contabilizaram 150 mil manifestantes, contra 200 mil na semana passada e 800 mil em 17 de outubro.

O Ministério do Interior afirmou que os números haviam “diminuído significativamente” e contabilizou 82.500 pessoas, contra 106 mil no sábado anterior.

Milhares de pessoas se reuniram na Praça da República, no centro de Paris, em um ambiente festivo, com músicos, barracas de comida, fantasias e cartazes, antes do início da marcha.

Ativistas de sindicatos e partidos de esquerda se misturaram a integrantes de organizações estudantis e do movimento dos coletes amarelos, que celebrou seu oitavo aniversário, após ter abalado o governo do presidente Emmanuel Macron.

Um grupo instalou lápides falsas que anunciavam a morte dos serviços públicos franceses, incluindo a seguridade social e a educação.

“Em muitos países, os jovens estão passando pela mesma coisa, ou seja, a precariedade. É preciso escolher entre ter um teto, receber atendimento médico e conseguir comer”, declarou Manon Moret, secretária-geral do sindicato estudantil Unef.

Na sexta-feira, multidões protestaram em vários países europeus para expressar sua indignação com questões que vão do alto custo de vida aos gastos militares e à crise climática, aumentando a pressão sobre dirigentes políticos acusados de ignorar as preocupações dos jovens.

“Quero viver, não sobreviver”, dizia um dos cartazes em Paris.

Os protestos têm sido majoritariamente pacíficos, mas foram registrados episódios isolados de violência e denúncias de violência policial.

Pelo menos 31 pessoas foram gravemente feridas pelas forças de segurança desde o início dos protestos, segundo um levantamento da AFP baseado em testemunhos diretos, relatos de advogados das vítimas e registros de ONGs. As autoridades não divulgaram um balanço oficial.

No mês passado, algumas manifestações em toda a França terminaram em confrontos entre a polícia de choque e manifestantes, com saques a estabelecimentos comerciais e ataques e incêndios em edifícios.