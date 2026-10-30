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França reforça segurança para manifestações ‘de altíssimo risco’ neste sábado

Primeira jornada de mobilizações contra o alto custo de vida, em 17 de outubro, foi marcada por prédios públicos incendiados e milhares de comércios saqueados

AFP

manifestações na frança
Manifestações na França Photo by JULIEN DE ROSA / AFP

A França se prepara para enfrentar, neste sábado (31), sua terceira mobilização social em três semanas, considerada pelo governo como de altíssimo risco de distúrbios da ordem pública.

A primeira jornada de manifestações contra o alto custo de vida, em 17 de outubro, foi marcada por cenas de caos, com prédios públicos incendiados e milhares de comércios saqueados nos centros das grandes cidades, especialmente em Paris, Lyon (centro-leste) e Marselha (sudeste).

As manifestações reuniram entre 550 mil pessoas, segundo a polícia, e 800 mil, de acordo com o sindicato de esquerda CGT.

Por esse motivo, o dispositivo policial foi significativamente reforçado durante a segunda convocação, em 24 de outubro, quando, em um clima majoritariamente pacífico, entre 410 mil e 800 mil pessoas saíram às ruas, com alguns episódios isolados de violência.

Para este sábado, que coincide com a festa de Halloween, será ampliado um dispositivo de segurança “excepcional”, afirmou na quinta-feira o ministro do Interior, Laurent Nuñez, que alertou para uma manifestação com “risco muito elevado de distúrbios da ordem pública”.

O ministro mencionou “numerosos chamados para cometer saques” nas redes sociais. Cerca de 70 mil policiais e gendarmes serão mobilizados.

Em Paris, mais de 40 estações de metrô serão fechadas e os serviços de bonde também serão afetados.

“Estão previstos episódios de violência urbana comparáveis aos de 17 de outubro ao longo de todo o dia”, afirmou uma fonte do entorno do ministro.

“Temem-se tentativas de depredação e saques”, acrescentou a mesma fonte.

Após a violência de sábado, o ministro do Interior fez seu mea-culpa e reconheceu que as autoridades haviam perdido o controle em algumas cidades, motivo pelo qual apresentou sua demissão, rejeitada pelo presidente Emmanuel Macron.

Neste sábado, as concentrações estarão autorizadas, “mas não nos centros das cidades” e ocorrerão “nas zonas periféricas”, como em 24 de outubro, enfatizou Nuñez.

No entanto, no fim da noite de sexta-feira, os percursos da manifestação apresentados pela CGT e pelos coletes amarelos em Paris eram alvo de uma disputa judicial, depois que o Tribunal Administrativo autorizou o desfile pela célebre praça da Bastilha, como querem os organizadores.

O ministro do Interior anunciou que recorrerá da decisão em defesa da ordem pública.

“Estamos em um Estado de direito. Vamos recorrer porque, se suspendemos esse cortejo, é porque houve danos, enormes depredações e saques em 17 de outubro”, declarou Nuñez.

O Conselho de Estado é o órgão competente para se pronunciar sobre o caso e poderá emitir sua decisão durante a noite de sexta-feira.

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