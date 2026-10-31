Governo Trump debocha de migrantes em vídeo de Halloween

O vídeo começa com uma sequência de ícones de filmes de terror antes de passar a imagens de prisões e migrantes detidos, com legendas como “este sujeito era procurado por homicídio”

O governo de Donald Trump comemorou o Halloween neste sábado (31) com a divulgação de vídeos agressivos que celebram a detenção de migrantes e a morte de “inimigos” estrangeiros pelas mãos do Exército dos Estados Unidos.

A agência de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), que tem liderado uma campanha de deportações em massa de migrantes em situação irregular, publicou no X um vídeo de um minuto com “Thriller”, o famoso sucesso de Michael Jackson.

O vídeo começa com uma sequência de ícones de filmes de terror antes de passar a imagens de prisões e migrantes detidos, com legendas como “este sujeito era procurado por homicídio”.

“À espreita dos inimigos dos Estados Unidos”, anunciou o Departamento de Defesa no X sobre um breve vídeo em preto e branco que mistura cenas de lançamento de mísseis e tropas em ação com trechos de Trump prometendo matar traficantes de drogas.

Também inclui trechos do secretário de Defesa Pete Hegseth jurando matar qualquer um que mate americanos.

A Agência Federal de Investigação (FBI) publicou um vídeo animado com uma caricatura de seu diretor, Kash Patel, que adapta a letra de “Thriller” para destacar estatísticas sobre o que descreveu como uma queda da criminalidade.

A Casa Branca e o próprio Trump publicam com frequência conteúdo provocador nas redes sociais para inflamar a indignação de seus críticos.

Esse tipo de vídeo, em particular os relacionados ao alvo posto sobre os imigrantes em situação irregular, tem sido amplamente denunciado como degradante e racista.