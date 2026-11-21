Eisenkot tem até o próximo mês para formar um governo, após as eleições legislativas do mês passado não conferirem maioria absoluta nem ao seu bloco nem ao de Netanyahu

Gadi Eisenkot, líder do partido Yashar, dirige-se aos seus apoiadores em um comício na noite da eleição, após a divulgação das primeiras pesquisas de boca de urna, em Tel Aviv, nas primeiras horas de 28 de outubro de 2026, durante as eleições legislativas de Israel. No dia 27 de outubro, os eleitores israelenses deram uma leve vantagem aos partidos de oposição sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu — segundo indicaram as projeções iniciais —, em um pleito que registrou a maior taxa de comparecimento das últimas décadas, sendo a primeira eleição no país desde o trauma dos ataques de 7 de outubro de 2023. (Foto de Jack GUEZ / AFP)

O centrista Gadi Eisenkot, encarregado de formar o próximo governo de Israel, convidou o partido de direita Likud, do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para negociar uma possível coalizão, anunciou seu partido neste sábado.

As negociações devem começar amanhã e refletem “um compromisso real em prol da formação do governo mais amplo possível”, destacou o partido Yashar, do ex-chefe do Estado-Maior.

Eisenkot tem até o próximo mês para formar um governo, após as eleições legislativas do mês passado não conferirem maioria absoluta nem ao seu bloco nem ao de Netanyahu. Mas seu bloco está dividido sobre o caminho a seguir para garantir uma maioria, se aliar-se aos ultraortodoxos, aos partidos árabes ou formar um governo de união nacional com Netanyahu.

“Para considerar todas as opções, Eisenkot pediu à equipe de negociação do partido que convidasse seus pares do Likud para uma série de negociações”, informou o Yashar.

Representantes dos dois partidos se reuniram no último domingo. Eisenkot se declarou aberto à formação de um governo com membros do Likud, mas descartou se unir a uma coalizão liderada pelo atual premier.

Netanyahu pede um governo de união nacional, que apresenta como necessário para garantir a segurança de Israel, e critica duramente os partidos árabes, que têm 19 cadeiras e são contrários à sua reeleição.

Eisenkot, cujo bloco conta com 48 deputados no Parlamento, onde a maioria absoluta é de 61, disse ontem que não deseja que as negociações se prolonguem indefinidamente e está disposto a apresentar um governo minoritário.