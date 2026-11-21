Eisenkot convida partido de Netanyahu para negociar coalizão
O centrista Gadi Eisenkot, encarregado de formar o próximo governo de Israel, convidou o partido de direita Likud, do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para negociar uma possível coalizão, anunciou seu partido neste sábado.
As negociações devem começar amanhã e refletem “um compromisso real em prol da formação do governo mais amplo possível”, destacou o partido Yashar, do ex-chefe do Estado-Maior.
Eisenkot tem até o próximo mês para formar um governo, após as eleições legislativas do mês passado não conferirem maioria absoluta nem ao seu bloco nem ao de Netanyahu. Mas seu bloco está dividido sobre o caminho a seguir para garantir uma maioria, se aliar-se aos ultraortodoxos, aos partidos árabes ou formar um governo de união nacional com Netanyahu.
“Para considerar todas as opções, Eisenkot pediu à equipe de negociação do partido que convidasse seus pares do Likud para uma série de negociações”, informou o Yashar.
Representantes dos dois partidos se reuniram no último domingo. Eisenkot se declarou aberto à formação de um governo com membros do Likud, mas descartou se unir a uma coalizão liderada pelo atual premier.
Netanyahu pede um governo de união nacional, que apresenta como necessário para garantir a segurança de Israel, e critica duramente os partidos árabes, que têm 19 cadeiras e são contrários à sua reeleição.
Eisenkot, cujo bloco conta com 48 deputados no Parlamento, onde a maioria absoluta é de 61, disse ontem que não deseja que as negociações se prolonguem indefinidamente e está disposto a apresentar um governo minoritário.
Assuntos
continue lendo
- Irã vai racionar eletricidade devido à escassez de energia AFP · há 1 hora
- Dezenas de milhares de pessoas protestam pelo sexto fim de semana consecutivo na França AFP · há 1 hora
- Terremoto de magnitude 6,7 deixa 15 feridos no Peru AFP · há 4 horas
- Três petroleiros são atingidos perto do Estreito de Ormuz Estadão Conteúdo · há 4 horas