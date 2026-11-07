Leão XIV elogia solidez democrática do Uruguai no início de sua turnê pela América do Sul

O Papa Leão 14 aconselhou cerca de 40 mil pessoas no Uruguai neste sábado, 7, a construir pontes de fraternidade e fé, usando sua primeira missa na América do Sul para fazer uma ode ao chá mate da região e aumentar o perfil da Igreja Católica em seu país mais secular.

A multidão cantou “Olé, olé, olé, olé, papa, papa!” quando o avião de Leão pousou em Paysandú, no oeste do Uruguai, na fronteira com a Argentina. Eles aplaudiram novamente, tocaram cornetas e acenaram lenços amarelos quando ele chegou em seu papamóvel ao local da missa no Parque París Londres, um amplo espaço verde na extremidade sul da cidade.

Em sua homilia, Leão lembrou-lhes que a fé católica tem sido “parte da vida do povo uruguaio desde seus primeiros dias, e deve ser transmitida às futuras gerações com coragem criativa!”

Ele também fez referência ao ritual de beber mate, o chá de ervas amargo que os uruguaios e outros países, incluindo o Sul do Brasil, tem o costume de beber, como um símbolo pungente de unidade e encontro que ele sugeriu que deveria ser aplicado à propagação da fé.

“Devemos refletir sobre esses símbolos que compartilhamos, que nos dão identidade e um senso de pertencimento, que nos falam de nossas origens e nos apontam para o futuro”, disse Leão.

Leão deve reforçar a mensagem do compromisso da igreja em ajudar os uruguaios mais tarde no sábado, visitando um bairro de Montevidéu assolado pelo tráfico de drogas e violência de gangues. A igreja está trabalhando na área com as autoridades municipais para construir habitações e fornecer programas de reabilitação para dependentes. Seu evento final no sábado provavelmente reforçará o apelo para rejeitar a indiferença religiosa e abraçar a fé em uma vigília de oração no Estádio Centenário de Montevidéu.