Presidente deposto da Venezuela permanecem detidos no Centro de Detenção Metropolitano (MDC, na sigla em inglês) do Brooklyn desde o último dia 3 de janeiro

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou uma mensagem na qual agradece as demonstrações de apoio recebidas por ocasião de seu 64º aniversário, a partir do centro penitenciário de Nova York, onde permanece detido junto com sua esposa, Cilia Flores, após sua captura em janeiro, durante uma operação militar dos Estados Unidos.

“Até aqui chegaram seus cânticos, suas orações e suas bênçãos Hoje completo 64 anos e agradeço a Deus pela vida e por seu poder protetor”, afirmou o ex-presidente em uma carta divulgada por meio de suas redes sociais, na qual dedica palavras de gratidão aos seus pais, à sua família e ao que define como o “povo lindo e solidário” da Venezuela.

Me llegaron sus cantos, sus oraciones y sus bendiciones. Hoy cumplo 64 años y le doy gracias a Dios por la vida y por su poder protector.



Gracias infinitas a todos y a todas. Cilia y yo los abrazamos en la inmensidad de nuestro ser divino. pic.twitter.com/m4OlODbMIa — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 24, 2026

No texto, Maduro afirma ter sentido os parabéns “de todos os cantos” do país e agradece também as mensagens, poemas e canções enviadas por movimentos internacionais de solidariedade. “Em cada uma dessas manifestações, Cilia e eu sentimos seu apoio firme e perseverante”, acrescentou ele, antes de concluir com um apelo para que permaneçamos “unidos no que há de mais elevado e sagrado em nosso espírito”.

Maduro e Flores permanecem detidos no Centro de Detenção Metropolitano (MDC, na sigla em inglês) do Brooklyn desde o último dia 3 de janeiro, quando foram capturados no Palácio de Miraflores em uma operação executada por forças dos Estados Unidos que deixou mais de uma centena de mortos e após a qual a até então vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu o cargo de presidente interina da Venezuela.

Ambos enfrentam um processo criminal perante o Tribunal Distrital do Sul de Nova York por supostamente liderarem um “sistema de repressão” com detenções arbitrárias e torturas contra opositores e cidadãos norte-americanos, acusações que se somam às apresentadas em 2020 por narcoterrorismo, tráfico de cocaína e crimes relacionados a armas.