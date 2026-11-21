"Chapo Isidro" é um dos chefes da organização criminosa dos Beltrán Leyva

México captura narcotraficante que está entre os dez mais procurados pelo FBI

Militares mexicanos capturaram o narcotraficante Fausto Isidro Meza, conhecido como “Chapo Isidro”, um dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI dos Estados Unidos, confirmou neste sábado (21) a Secretaria da Defesa do México.

O traficante foi preso junto com outros dois líderes de seu grupo criminoso na sexta-feira, no estado de Sinaloa. A operação desencadeou um violento confronto que provocou cenas de pânico e obrigou à suspensão de uma partida do campeonato profissional de beisebol, segundo a imprensa local.

“Chapo Isidro” é um dos chefes da organização criminosa dos Beltrán Leyva e aliado de uma das facções em disputa do poderoso Cartel de Sinaloa, detalhou a Defesa na rede social X.

Ele era procurado no México por crime organizado, enquanto os Estados Unidos solicitaram sua extradição por tráfico de drogas. Isidro Meza integra a lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI, apontaram as autoridades mexicanas.

A captura ocorre num momento em que os Estados Unidos pressionam o México a reforçar o combate tanto à migração irregular quanto ao tráfico de drogas.

Bloqueios e tiroteios

A prisão de Meza, realizada por forças de elite na cidade de Guasave, provocou uma reação violenta de homens armados ligados ao narcotráfico em quatro municípios da região.

Os tiroteios chegaram a ser ouvidos dentro de um estádio de beisebol em Guasave, o que levou à suspensão de uma partida da Liga Mexicana do Pacífico.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram um trecho de rodovia bloqueado por um caminhão em chamas. Em outras imagens, registradas no estádio, pessoas corriam enquanto gritavam “Abaixem-se, abaixem-se!” para se proteger dos disparos de metralhadora. Outro mostrava os rastros luminosos de rajadas de armas de alto calibre.

Também circulou um suposto vídeo em que “Chapo Isidro” pede a seus homens armados que “acalmem tudo” porque “isso já acabou” e porque há “crianças, mulheres e pessoas inocentes” na área.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última quarta-feira, à margem da cúpula da Apec, realizada na cidade chinesa de Shenzhen.

Questionado sobre o encontro, Trump afirmou ter insistido com Sheinbaum que “os cartéis estão controlando o México” e que Washington não pode permitir essa situação.

Desde que assumiu a presidência em 2024, a líder de esquerda ampliou as operações antidrogas e entregou aos Estados Unidos 92 chefes e operadores do tráfico de drogas.