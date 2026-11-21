Após dois rascunhos rejeitados publicamente pela União Europeia (UE), pelo bloco africano e por alguns países latino-americanos, a presidência e os delegados trabalharam ao longo da última noite em um novo documento

Os representantes de quase 200 países buscam neste sábado, já fora do prazo oficial, um acordo mínimo na Cúpula do Clima de Antália (COP31), marcada pela queda de braço entre as nações que exigem mencionar o abandono dos hidrocarbonetos e os Estados petroleiros e grandes emissores, como a Índia, que se negam a citar esse ponto.

Após dois rascunhos rejeitados publicamente pela União Europeia (UE), pelo bloco africano e por alguns países latino-americanos, a presidência e os delegados trabalharam ao longo da última noite em um novo documento que satisfaça as partes em conflito.

Um novo rascunho poderá sair durante este sábado para ser submetido à avaliação dos países representados (com os Estados Unidos como grande ausente). Neste momento, o acordo, que deve ser por consenso, está no ar.

A tensão é palpável. Ontem à noite, durante a plenária, um ativista invadiu a sala enquanto discursava o presidente da cúpula, o ministro turco Murat Kurum. O homem, que foi interceptado pelos agentes da ONU, gritou, em inglês: “Vocês estão matando o futuro. Por que simplesmente não me matam?”.

Os grupos ambientalistas criticaram severamente a atual presidência turco-australiana por não conseguir, até o momento, uma menção explícita ao abandono das energias fósseis, um compromisso que já havia sido alcançado na COP28 de Dubai (2023), mas que não foi implementado, em parte devido às crises energéticas após as guerras na Ucrânia e no Irã.

Além da saída das energias fósseis, outro ponto controverso é o financiamento climático. Países como o Panamá, que se destacou nesta cúpula por seu ativismo contra a indústria do petróleo e que chegou a ameaçar vetar qualquer acordo, querem que os mais poluentes paguem a conta.

Também há um notável mal-estar entre os países do Sul Global pela falta de compromisso no financiamento das medidas de adaptação climática. Na própria sexta-feira, a chancelaria cubana classificou como um gesto “egoísta” por parte dos países desenvolvidos o adiamento da meta de triplicar o financiamento para a adaptação.

Outro ponto de atrito é a nova meta quantitativa de captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS, na sigla em inglês), incluída no último rascunho por demandas dos países árabes e classificada como linha vermelha pela UE, que aceitaria a menção à tecnologia, mas sem fixar metas, pois estima que um compromisso dessa magnitude desestimularia a transição energética.